Побывавшим в КНДР самолетам и судам запретили посещать США 180 дней

В Белом доме рассказали о положениях новых санкций против КНДР, о которых объявил ранее Дональд Трамп. Согласно им, Вашингтон вводит 180-дневный запрет на посещение Штатов самолетами и судами, которые побывали в Северной Корее

Согласно новым американским санкциям в отношении Северной Кореи, США приняли решение ввести 180-дневный запрет на посещение страны самолетами и судами, которые до этого побывали в КНДР. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

«Президент Трамп сегодня опубликовал новый исполнительный приказ, налагающий дополнительные санкции на Северную Корею», — уточняется в информационном бюллетене. Необходимость введения новых ограничений против Пхеньяна в нем объясняется его «противозаконными, дестабилизирующими и репрессивными действиями», а также «политикой правительства Северной Кореи», которая, по мнению администрации главы США, «представляет собой постоянную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

Вашингтон, как подчеркнули в Белом доме, «должен максимально оказывать давление на КНДР, чтобы продемонстрировать ее руководству, что лучший и единственный путь [решения ситуации на Корейском полуострове] — вернуться к денуклеаризации».

Новый проект санкций, по данным Белого дома, «нацелен непосредственно на транспортные и торговые сети Северной Кореи». Так, в связи с тем, участие в международной торговле КНДР, как отметили в Вашингтоне, «зависит от транспортных сетей», США вводят 180-дневный запрет на посещение Штатов самолетами и судами, которые ранее побывали в Северной Корее.

Помимо этого, документ, согласно заявлению Белого дома, наделяет министра финансов США полномочиями вводить после консультации с госсекретарем санкции «в отношении лиц, задействованных в Северной Корее в таких отраслях, как строительство, энергетика, финансы, рыболовство, информационные технологии, медицина», а также людей, вовлеченных в горнодобывающую, текстильную и транспортную промышленность». Также ограничения со стороны США, по информации администрации президента, могут коснуться владельцев «любого порта в Северной Корее, включая любой морской порт, аэропорт или сухопутный порт въезда».

Кроме того, документ «предоставляет полномочия налагать санкции на любое иностранное финансовое учреждение, которое сознательно проводит или облегчает любую значительную сделку с Северной Кореей».