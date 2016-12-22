Трамп объявил о новых санкциях против Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп расширил экономические санкции против Северной Кореи. Новая волна ограничений касается бизнес-партнеров КНДР, которым теперь будет запрещено вести бизнес с корейскими компаниями

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп объявил о новых экономических санкциях в отношении Северной Кореи и стран, которые ведут бизнес с КНДР, об этом он заявил во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Нью-Йорке, передает агентство Bloomberg.

«Толерантность к этой позорной практике должна закончиться сейчас», — заявил Трамп, говоря о ядерной политике КНДР. «Ядерное оружие Северной Кореи и ее ракетные разработки — это серьезная угроза миру и безопасности», — добавил американский глава.

Он также похвалил китайского лидера Си Цзиньпина, по распоряжению которого центральный банк Китая запретил китайским кредитным организациям вести бизнес с северокорейскими компаниями. Такую политику Трамп назвал «очень смелым» и «неожиданным» шагом.

«Иностранные банки столкнутся с четким выбором: вести бизнес с Соединенными Штатами или облегчать торговлю с беззаконным режимом в Северной Корее. Режим этой страны больше не может рассчитывать на то, что другие будут способствовать его торговой и банковской деятельности», — заключил Трамп.

Трамп также добавил, что Соединенные Штаты в течение 25 лет работают над проблемой Северной Кореи, но предыдущие президентские администрации «ничего не делали, поэтому мы находимся в той ситуации, которая сложилась сегодня».

По данным Reuters, Евросоюз (TC) также утвердил состав нового пакета санкций в отношении КНДР. «Сегодня PSC (послы стран-членов ЕС) согласовали пакет новых автономных мер в отношении Северной Кореи», — цитирует агентство слова официального представителя ЕС. Окончательное решение будет принято на очередном заседании членов ЕС в октябре.

По этим данным, новые санкции затронут еще восемь северокорейских чиновников, их экономическая деятельность будет ограничена.

Ранее сегодня, 21 сентября, министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал угрозы Трампа в адрес КНДР «лаем собаки». «Если он думает, что может напугать нас лаем собаки, то это настоящий собачий сон», — приводит заявление Ли Ён Хо.

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября, Трамп заявил, что США могут «полностью уничтожить» Северную Корею. У страны не останется другого выбора, если КНДР продолжит угрожать США и союзникам.

В начале августа новые санкции против Северной Кореи ввел Совбез ООН. Такие меры были введены после того, как в июле Пхеньян запустил две межконтинентальные баллистические ракеты. Тогда в Минобороны России заявляли, что запущенные КНДР ракеты не были межконтинентальными, тем не менее Россия эти санкции поддержала.

Санкции ООН преследовали целью на треть сократить годовую прибыль КНДР от экспорта, которая на тот момент достигала порядка $3 млрд. Кроме того, резолюцию ООН о санкциях осложняла экономическую деятельность девятерых граждан КНДР и четырех компании — их активы были заморожены. Также под санкции попал Банк внешней торговли КНДР.