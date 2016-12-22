Порошенко рассказал о своей встрече с Трампом

После встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке Петр Порошенко заявил, что США «полностью поддерживают» позицию Украины по размещению миротворцев ООН в Донбассе. Он также назвал «главную цель» двух стран

Петр Порошенко и Дональд Трамп (слева направо) (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что США поддерживают позицию Киева по размещению миротворцев в Донбассе. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Важно, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, о размещении на востоке Украины, на оккупированной территории миротворцев с мандатом Совбеза ООН», — заявил украинский президент. Он уточнил, что предложение Украины подразумевает получение миротворцами мандата на действия на всей территории Украины на востоке, которую контролируют ДНР и ЛНР, включая участок границы с Россией, которые Киев не контролирует. Позиция Киева, по утверждению Порошенко, «исключит возможность проникновения российских войск и будет служить делу мира».

По словам Порошенко, он договорился с Трампом, что главной целью Киева и Вашингтона является «деоккупация». «Это то, что хочу я как украинский президент, и это то, в чем нас поддерживают ключевые государства мира», — заявил украинский лидер.

Порошенко, кроме того, написал в Twitter, что обсуждает с Трампом укрепление двусторонних отношений.

Трансляция встречи велась в Facebook на странице Трампа. Президент США, в частности, заявил, что Киев с момента последней его встречи с Порошенко добился значительного прогресса в реформах, а ситуация на Украине становится «лучше с каждым днем».

Трамп также отметил, что сотрудничество стран «в сферах безопасности и обороны при вашем руководстве очень быстро приносит важные результаты».

Петр Порошенко предложил ввести миротворцев в Донбасс в феврале 2015 года, тогда он говорил, что миротворцы с мандатом Совбеза ООН будут «наиболее эффективным и наиболее оптимальным гарантом безопасности в сложившейся ситуации». 13 марта 2015 года Украина официально обратилась в ООН с просьбой об отправке в Донбасс миротворцев. Москва тогда не поддержала предложения Киева.

Президент Владимир Путин объявил о согласии России на ввод миротворцев в Донбассе 5 сентября 2017 года, на саммите БРИКС. Согласно позиции России, они должны использоваться исключительно для охраны наблюдательной миссии ОБСЕ. Идею размещения «голубых касок» на границе России и самопровозглашенных республик Москва отвергает.