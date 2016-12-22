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СМИ узнали о запрете родным пропавших в Чечне жаловаться Москальковой
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СМИ узнали о запрете родным пропавших в Чечне жаловаться Москальковой
Политика, 18:01
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СМИ узнали о запрете родным пропавших в Чечне жаловаться Москальковой
Омбудсмен Татьяна Москалькова посетила Чечню, чтобы выяснить судьбу пропавших людей, указанных в списке «Новой газеты» и правозащитников. Их родственникам запретили обращаться к Москальковой, пишет Би-би-си

Накануне визита омбудсмена Татьяны Москальковой в Чечню в связи с делом о пропаже людей родственникам пропавших запретили обращаться с жалобы к сотрудникам аппарата Москальковой. Об этом со ссылкой на нескольких собеседников в Чечне, знакомых с ситуацией, пишет Би-би-си.

«Из Москвы «едет проверка», не пытайтесь с ними связываться, а если они захотят связаться с вами и вы им что-то скажете, будет плохо», — так, по данным Би-би-си, чеченские правоохранители обращались к родственникам пропавших людей.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отверг все сообщения о давлении на родственников пропавших жителей республики. «Вот вы попробуйте оказать давление на чеченцев. Как можно на человека оказать давление? Я вам категорически заявляю: это неправда, это ложь, которую вы тиражируете», — сказал он Би-би-си. По словам Каримова, омбудсмен имела возможность встретиться с любым человеком в Чечне.

Москалькова приехала в Чечню 19 сентября, ее поездка заканчивается 21 числа. Главным мотивом визита омбудсмен назвала список из 31 человека, который был составлен из обращений «Новой газеты» и граждан. В июле «Новая газета» опубликовала список из 27 жителей Чечни, которые, по данным издания, были убиты в январе этого года по разным причинам, в том числе по подозрению в гомосексуализме и, «скорее всего, экстремизме», писала газета.

По словам Москальковой, она получила официальное объяснение чеченских властей по каждой фамилии из списка. «Из этого списка три человека живы, два человека умерли своей смертью, три человека погибли при боестолкновении 18 декабря», — рассказала омбудсмен (цитата по «Интерфаксу»). Из числа живых, двоих сотрудниками аппарата Москальковой удалось встретить в Чечне, еще один проживает в Москве.

Замуправделами уполномоченного Иван Соловьев, как передает агентство, добавил, что 18 граждан из списка проходят по 12 уголовным делам, возбужденным в Чечне. Омбудсмен в свою очередь говорила, что возбуждено 18 уголовных дел.

Расследованием указанных уголовных дел, по словам Москальковой, занимается следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу. Но в расследовании может принять участие и центральный аппарат Следственного комитета. «Мы прорабатываем этот вопрос для того, чтобы попросить об изъятии проверочных материалов и осуществлении проверки или с помощью сотрудников Центрального аппарата СК или непосредственном изъятии в центральный аппарат», — заявила омбудсмен (цитата по «РИА Новости»).

Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 сентября заявил, что омбудсмен за двое суток «досконально изучила ситуацию с соблюдением прав человека в Чечне», «получила ответы на вопросы» и установила «истину». Расстрельные списки Кадыров называл «уткой».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Чечня , Татьяна Москалькова , "Би-би-си"
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