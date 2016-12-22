Появилось видео диалога Путина с голосовым помощником «Яндекса»

Владимир Путин прибыл в штаб-квартиру «Яндекса», где сотрудники компании показали ему голосового помощника — «Алису», с которой глава государства пообщался

Владимир Путин и генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин посетил штаб-квартиру компании «Яндекс». Сотрудники показали ему предприятие и продемонстрировали, как работает голосовой помощник, разработанный в компании, передает корреспондент РБК.

По офису президента сопровождали генеральный директор компании Аркадий Волож, гендиректор «Яндекса» в России Александр Шульгин и финансовый директор компании Грегори Абовски.

Видео: РБК

Владимир Путин подошел к одному из сотрудников, который познакомил его с «Алисой», голосовым помощником. «Алиса» приветствовала главу государства словами: «Здравствуйте, Владимир Владимирович».

Как пояснил президенту сотрудник компании, «Алиса» способна синтезировать речь. Чтобы получить от нее ответ, пользователь может задать вопрос как с помощью текстового ввода, так и вслух. Президент предложил спросить у «Алисы», как она себя чувствует и не обижают ли ее. Та ответила, что у нее все отлично. «Рассматриваю фотографии котиков в «Яндексе», ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо», — сказала «Алиса».

Президент улыбнулся и отметил, что от ответа на вопрос, не обижают ли ее, «Алиса» уклонилась.

Владимир Путин прибыл в штаб-квартиру «Яндекса» незадолго до юбилея компании, которой 23 сентября исполняется 20 лет. Именно 23 сентября 1997 года увидела свет поисковая система «Яндекса». Информацию о визите президента в «Яндекс» в Кремле подтвердили накануне.