Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,35 57,79 EUR Нал. 69,91 69,10 USD Бирж. 58,13 +0,00 EUR Бирж. 69,13 -0,59 USD ЦБ. 58,13 +0,03 EUR ЦБ. 69,77 +0,09 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 3810,25 -52,75 ММВБ 2057,53 +0,42% РТС 1122,43 +1,24% Brent 56,22 +0,07% DJIA 22412,59 +0,19% Nasdaq 6456,04 -0,08% FTSE 7271,95 -0,05%
СМИ узнали детали украинского проекта резолюции по миротворцам в Донбассе
Лента новостей
СМИ узнали детали украинского проекта резолюции по миротворцам в Донбассе 06:12, Политика Власти Сеула утвердили выделение $8 млн на гумпомощь Пхеньяну 06:07, Политика Минсельхоз предложил компенсации фермерам при затяжных дождях 05:35, Бизнес Минприроды назвало самые грязные города России 05:00, Общество СМИ узнали о прекращении партнерства итальянского Corneliani с Bosco 04:59, Бизнес Могерини заявила о сохранении ядерной сделки по Ирану 04:23, Политика В Индонезии произошло землетрясение в 6 баллов 03:41, Общество Минфин обменял вместо трех выпусков евробондов только «Россию-2030» 03:37, Финансы Глава МИД Северной Кореи сравнил угрозы Трампа с «лаем собаки» 03:15, Политика NYT узнала о заинтересованности Мюллера майской встречей Лаврова и Трампа 03:09, Политика Шишханов объявил о согласии ЦБ на санацию Бинбанка 02:30, Финансы Вице-президент США раскритиковал деятельность СПЧ ООН 02:06, Политика Владелец Бинбанка назвал банк «заложником слухов в Twitter и WhatsApp» 02:02, Финансы В Федерации мигрантов рассказали детали конфликта с охраной ТЦ «Москва» 01:32, Общество Российские бомбардировщики выполнили полет над Норвежским морем 01:26, Политика Telenor объявила о продаже еще 5,1% акций VEON 00:45, Бизнес В Москве машина скорой помощи столкнулась с Mercedes 00:31, Общество Ретейлерам не разрешат до 2021 года торговать алкоголем через интернет 00:03, Бизнес Избитого координатора штаба Навального допросили по делу о нападении 20 сен, 23:47, Общество Массовую драку мигрантов с охранниками пресекли у ТЦ в Москве 20 сен, 23:39, Общество В Кремле рассказали о проработке встречи Путина и Эрдогана 20 сен, 23:17, Политика Помощь сверху: почему второй крупный банк попросил ЦБ о санации 20 сен, 23:09, Финансы Земан назвал выступление Трампа в ООН выставлением оценок плохим ученикам 20 сен, 22:37, Политика Пентагон отверг обвинения в поддержке наступления террористов в Идлибе 20 сен, 22:36, Политика Задорнов раскрыл размер кредитной линии ЦБ для «ФК Открытие» 20 сен, 22:17, Финансы Пенс и Порошенко покинули Совбез ООН перед выступлением Лаврова 20 сен, 22:12, Политика В Карачаево-Черкессии 19 человек пострадали в ДТП с автобусом 20 сен, 21:54, Общество Педагог в кармане: как технологии станут конкурентами живым учителям 20 сен, 21:49, Свое дело
СМИ узнали детали украинского проекта резолюции по миротворцам в Донбассе
Политика, 06:12
0
СМИ узнали детали украинского проекта резолюции по миротворцам в Донбассе
В Совебезе ООН появился «контрпроект» российской инициативе о введении миротворцев в Донбасс, узнал «Коммерсантъ». Автором, как и ожидалось, выступила украинская сторона
Заседание Совебеза ООН (Фото: Jason DeCrow / AP)

Киев внес в Совбез ООН свой проект резолюции по введению миротворческой миссии в Донбасс, что стало «контрпроектом» российской инициативе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к российской делегации на Генассамблее ООН.

«Этот контрпроект они подготовили только после нашей инициативы, а до этого занимались популизмом», — приводит издание слова своего собеседника.

В украинском проекте, в частности, содержится требование включить формулировку либо «операция по принуждению к миру», либо «операция по восстановлению мира». С точки зрения Киева, как пишет издание, таким образом будет подтверждена «роль России как агрессора».

Миротворцы раздора: кому выгодна миссия ООН в Донбассе
Политика

Кроме того, Киев настаивает на том, что операция по введению миротворцев не должна готовиться поспешно. Украинская сторона рассчитывает, что на развертывание миссии уйдет не менее полугода, отмечает издание.

Таким образом, на данный момент в Совбезе ООН находятся два проекта резолюции о введении миротворцев в Донбассе — российский и украинский. На этой неделе постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что российская резолюция уже прошла обсуждение в Совете Безопасности. Украина и США выступили против нее. Небензя не исключал, что Киев подготовит и внесет свой проект резолюции.

Позиция России заключается в том, что миротворцы должны быть размещены на линии разграничения противоборствующих сторон в Донбассе и в местах нахождения мониторинговой миссии ОБСЕ. Киев настаивает на размещении миротворцев по всей территории Донбасса, включая российско-украинскую границу. 

В минувшую среду в Нью-Йорке, где в эти дни проходит 72-я сессия Генассамблеи ООН, состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное реформированию миротворчества. На нем президент Украины Петр Порошенко затронул вопрос введения миротворцев Донбасс. Он отверг российское предложение по миротворцам, усмотрев в нем попытку «заморозить конфликт».

Глава МИД Сергей Лавров в своем выступлении призвал с осторожностью относится к реформировании миротворчеству в части «усиления» мандатов миротворческих миссий. При этом он акцентировал внимание на том, что при реформе необходимо сохранение базового принципа — «голубые каски» могут быть развернуты только с согласия сторон конфликта. 

Перед выступлением Лаврова Порошенко и вице-президент США Майк Пенс покинули заседание

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Украина , Совбез ООН , Донбасс , миротворцы
Главное
Грузоперевозчики сказали как изменятся цены с ростом акцизов на топливо Калининград
Материалы по теме
Порошенко в Совбезе ООН попросил ввести миротворцев на границу с Россией Политика
Песков призвал не размывать идею Путина о миротворцах в Донбассе Политика
Лавров жестко ограничил рамки полномочий миротворцев в Донбассе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку