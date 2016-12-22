СМИ узнали детали украинского проекта резолюции по миротворцам в Донбассе

В Совебезе ООН появился «контрпроект» российской инициативе о введении миротворцев в Донбасс, узнал «Коммерсантъ». Автором, как и ожидалось, выступила украинская сторона

Заседание Совебеза ООН (Фото: Jason DeCrow / AP)

Киев внес в Совбез ООН свой проект резолюции по введению миротворческой миссии в Донбасс, что стало «контрпроектом» российской инициативе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к российской делегации на Генассамблее ООН.

«Этот контрпроект они подготовили только после нашей инициативы, а до этого занимались популизмом», — приводит издание слова своего собеседника.

В украинском проекте, в частности, содержится требование включить формулировку либо «операция по принуждению к миру», либо «операция по восстановлению мира». С точки зрения Киева, как пишет издание, таким образом будет подтверждена «роль России как агрессора».

Кроме того, Киев настаивает на том, что операция по введению миротворцев не должна готовиться поспешно. Украинская сторона рассчитывает, что на развертывание миссии уйдет не менее полугода, отмечает издание.

Таким образом, на данный момент в Совбезе ООН находятся два проекта резолюции о введении миротворцев в Донбассе — российский и украинский. На этой неделе постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что российская резолюция уже прошла обсуждение в Совете Безопасности. Украина и США выступили против нее. Небензя не исключал, что Киев подготовит и внесет свой проект резолюции.

Позиция России заключается в том, что миротворцы должны быть размещены на линии разграничения противоборствующих сторон в Донбассе и в местах нахождения мониторинговой миссии ОБСЕ. Киев настаивает на размещении миротворцев по всей территории Донбасса, включая российско-украинскую границу.

В минувшую среду в Нью-Йорке, где в эти дни проходит 72-я сессия Генассамблеи ООН, состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное реформированию миротворчества. На нем президент Украины Петр Порошенко затронул вопрос введения миротворцев Донбасс. Он отверг российское предложение по миротворцам, усмотрев в нем попытку «заморозить конфликт».

Глава МИД Сергей Лавров в своем выступлении призвал с осторожностью относится к реформировании миротворчеству в части «усиления» мандатов миротворческих миссий. При этом он акцентировал внимание на том, что при реформе необходимо сохранение базового принципа — «голубые каски» могут быть развернуты только с согласия сторон конфликта.

Перед выступлением Лаврова Порошенко и вице-президент США Майк Пенс покинули заседание.