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Молодые и пенсионеры оказались самыми непопулярными на выборах в Москве
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Молодые и пенсионеры оказались самыми непопулярными на выборах в Москве
Политика, 07:00
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Молодые и пенсионеры оказались самыми непопулярными на выборах в Москве
Выборы в местные советы в Москве проиграли в первую очередь пенсионеры, безработные и молодежь. Избиратели предпочли им госслужащих, руководителей компаний, врачей и учителей, выяснил РБК
Фото: Мария Цветкова / Reuters

Хотя на выборах в муниципальные депутаты в Москве зарегистрировались много молодых людей (36,8% кандидатов до 35 лет), большая часть этих кандидатов (81,4%) проиграла. Об этом свидетельствуют подсчеты РБК на основе материалов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В 104 из 125 районов избиратели отдали предпочтение кандидатам старше среднего возраста.

Более молодые кандидаты предпочитали выдвигаться от оппозиционного «Яблока», а не от «Единой России». Поэтому более трети депутатов у «яблочников» — 35,2% — оказались моложе 35 лет (избранных этого возраста у единороссов всего 13,9%). В то же время у партии власти в муниципальных советах много депутатов старше 57 лет (27,1% против 8,5% у «Яблока»). Большая же часть избранных депутатов нынешнего созыва — среднего возраста, от 35 до 58 лет, их — 58,2%. Средний возраст депутата в этом созыве — 47 лет и семь месяцев, в прошлом — 49 лет. Избиратели предпочитают кандидатов с жизненным опытом, но не слишком пожилых, прокомментировал РБК президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов.

​На выборах москвичи не поддержали безработных кандидатов (3% мандатов) и пенсионеров (5,7%), хотя среди баллотировавшихся их было немало (11 и 9,4% соответственно). Им избиратели предпочли госслужащих (28,9% среди избранных депутатов), руководителей компаний и топ-менеджеров (24,8%), а также бюджетников (работников медицинских и образовательных учреждений — 18%). По мнению Виноградова, это связано со «слабой мотивацией» баллотировавшихся безработных и пенсионеров. Бюджетники же традиционно шли на выборы от «Единой России», напомнил РБК политолог Дмитрий Орлов, поэтому их всегда было довольно много среди кандидатов в муниципальные депутаты.

Нынешние местные выборы — последние перед мэрской кампанией 2018 года. Поэтому все кандидаты на пост главы города постарались провести в муниципальные депутаты максимальное число своих сторонников, чьи подписи нужны для преодоления муниципального фильтра. Из-за этого состав депутатских советов значительно обновился — на 70% по сравнению с предыдущим созывом, поскольку всего две трети депутатов решили переизбираться, и половина из них не прошла.

Большая часть представленных в прошлом созыве депутатов от парламентской оппозиции — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — пошли на выборы, но проиграли (62,1%, 58,3% и 52,9% из решивших переизбраться соответственно). Кандидаты «Единой России», которые участвовали в муниципальной кампании 2012 года как самовыдвиженцы, на новых выборах показали самый низкий процент проигрыша — 21,6%. Большая их часть — 37% — смогла переизбраться и попасть в новый состав муниципальных советов Москвы.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: пенсионеры , безработные , муниципальные выборы
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