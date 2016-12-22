В местные депутаты в Москве не прошли молодежь, пенсионеры и безработные

Выборы в муниципальные депутаты в столице отсеяли молодежь, пенсионеров и безработных, подсчитал РБК. Москвичи предпочли проголосовать за чиновников, менеджеров и бюджетников

Фото: Владислав Шатило / РБК

За молодежь не голосуют

Среди кандидатов на местных выборах в Москве в этом году 36,8% были в возрасте 35 лет и моложе, отмечалось в исследовании РБК о выдвиженцах на выборах в столице. Но, несмотря на повышенное внимание молодежи к участию в выборах, нынешний созыв муниципальных депутатов помолодел очень незначительно по сравнению с предыдущим, заключил РБК, проанализировав информацию на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В 2012 году 17,6% всех муниципальных депутатов, избранных в Москве, были в возрасте 35 лет и моложе (в этом созыве 18,6%). Если в прошлом созыве 25,8% депутатов были 58 лет и старше, то в этом — 23,2%. Как и пять лет назад, москвичи среднего возраста (36–57 лет) составляют большинство в общем числе депутатов (56,6% в прошлом созыве, 58,2% — в нынешнем).

От либеральной оппозиции выдвигаются заметно более молодые кандидаты, чем от единороссов: у «Яблока» обладатели 35,2% мандатов моложе 35 лет, а у «Единой России» — всего 13,9%. Соответственно, у партии власти довольно много депутатов предпенсионного и пенсионного возраста — 27,1% старше 58 лет. «Яблочники» сделали ставку на более молодых, поэтому у них пожилых депутатов только 8,5%.

Только в девяти районах из 125 избиратели отдали предпочтение наиболее молодым кандидатам среди выдвинувшихся. Еще в 12 районах средний возраст избранного депутата примерно равен среднему возрасту кандидата, а в оставшихся 104 избиратели проголосовали за более возрастных кандидатов. Например, в Очаково-Матвеевском районе средний возраст кандидата в депутаты был равен 40 годам, но в совет войдут депутаты в возрасте от 40 до 66 лет. Средний возраст депутата в этом созыве — 47 лет и 7 месяцев, в прошлом — 49 лет.

Избирателям более интересны кандидаты среднего возраста, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. В молодых выдвиженцах москвичи не увидели «сильных лоббистов», особенно на фоне старения элит, считает он. По мнению политолога Дмитрия Орлова, дело в другом: хотя избиратели в последние годы предпочитают поддерживать молодых политиков, нижняя граница возраста достойного уважения выдвиженца для них — 35 лет. «Это означает, что в обществе существует запрос на обновление элит, но молодой политик для них — 35+, поэтому откровенно молодые кандидаты мало имели шансов пройти, даже активные фигуры», — пояснил он РБК.

Без пенсионеров и безработных

По итогам муниципальных выборов больше всего среди проигравших оказалось безработных и пенсионеров. Москвичам без постоянного места работы досталось только 3% мандатов​, хотя они занимали второе место по числу зарегистрированных кандидатов — 11,6% от общего числа. Аналогичная ситуация с пенсионерами: им досталось всего 5,6% мандатов (среди зарегистрированных кандидатов — 9,4%).

Небольшое число безработных и пенсионеров среди избранных депутатов объясняется низкой мотивированностью подобных кандидатов во время избирательной кампании, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Они в среднем меньше хотели [идти на выборы] и потому были слабее мотивированы. У них меньше ресурсов и способностей достучаться до избирателей», — пояснил он РБК.

Москвичи предпочит​али голосовать за чиновников, менеджеров (к этой категории РБК отнес глав компаний, их заместителей, руководителей филиалов) и бюджетников (работников образовательных и медицинских учреждений). Среди избранных депутатов эти категории лидируют — 28,9% чиновников, 24,8% менеджеров и 18% бюджетников (от общего числа кандидатов 10,6, 16,9 и 9,7% соответственно).

«Профессиональный срез» местных советов изменился по сравнению с прошлым созывом. Несмотря на то что, как и в прошлом созыве, среди лидирующих категорий оказались чиновники, руководители компаний и бюджетники, процент госслужащих среди депутатов (28,9% сейчас против 19,7% в прошлом созыве) и топ-менеджеров (24,8% против 12%) заметно вырос. В то же время снизилось число депутатов-бюджетников (18% против 38,2%). Сотрудников некоммерческих организаций в этом созыве стало меньше по сравнению с предыдущим (2,1 против 4,8%), процент индивидуальных предпринимателей, наоборот, вырос (1,9 против 0,5%). Соотношение остальных категорий — политиков, юристов, инженеров и представителей прочих профессий — осталось без серьезных изменений.

Увеличение числа руководителей компаний среди депутатов Виноградов объясняет амбициями бизнесменов, их желанием иметь официальную должность (особенно для самозанятых) и их ресурсным преимуществом перед остальными кандидатами. А бюджетников на муниципальные выборы традиционно выдвигала партия власти, напомнил политолог Орлов. Эта традиция давняя, она вызывала у москвичей «сначала привыкание, потом усталость, а потом стремление заменить этих людей», объясняет эксперт резкое сокращение числа депутатов из бюджетной сферы.

Кто решил переизбраться

Политические предпочтения москвичей изменились, на выборах «резко провалились» парламентские партии​, говорил на следующий день после дня голосования председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Больше всего мандатов в столице ожидаемо получила «Единая Россия» — 77% (1155 мандатов, по подсчетам РБК, из 1502 общего числа разыгранных), а второе место неожиданно досталось «Яблоку» — 11,7%, или 176 мандатов вместо 25 в прежнем созыве. На фоне успеха непарламентских оппозиционеров кратно снизили свое присутствие в местных советах парламентские оппозиционные партии: КПРФ набрала 44 мандата, «Справедливая Россия» — восемь, ЛДПР — четыре.

Согласно подсчетам РБК, 39,1% муниципальных депутатов прошлого созыва не пошли на выборы в этом году. Нежелание переизбираться политтехнолог Вячеслав Смирнов связывает с «отсутствием пользы» от мандата. Кроме того, многие местные депутаты уволились с предыдущего места работы и выпали из партийно-хозяйственных активов префектуры либо сами новые префекты и главы управ набрали другие команды кандидатов.

Остальные 60% депутатов старого созыва решили переизбираться, и половине из них это удалось. В итоге местные советы в этом году обновились на 70%, а в прошлом созыве — на 57,5%.

Большинство представителей КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в советах прошлого созыва пошли на выборы, но проиграли (62,1, 58,3 и 52,9% от числа депутатов третьего созыва). Кандидаты «Единой России» участвовали в выборах 2012 года как самовыдвиженцы. В 2017 году именно кандидаты от партии власти, которые ранее были самовыдвиженцами и решили переизбраться, показали самый низкий процент проигрыша на выборах — 21,6%.

В этом году 36 из переизбранных муниципальных депутатов сменили партию, от которой избирались, или решили идти самовыдвиженцами. Большая часть экс-депутатов от оппозиционных партий шли как самовыдвиженцы или от «Единой России». Например, 17 депутатов, избравшихся в 2012 году от справедливороссов, в 2017 году избрались в эти же или другие муниципальные советы от «Единой России». От партии власти также избрались по три бывших депутата от КПРФ, ЛДПР и «Яблока». Пятеро депутатов, представлявших в своих районах «Справедливую Россию» или КПРФ, в этот раз выиграли выборы как самовыдвиженцы.

Изменение партийного баланса в местных советах связано с амбициями кандидатов в мэры, считает экс-руководитель территориального департамента управления внутренней политики администрации президента Андрей Колядин. «Яблоко», по его словам, во многом обязано своим успехом Дмитрию Гудкову. Экс-депутат Думы от справедливороссов возглавил штаб поддержки муниципальных депутатов, в том числе «яблочников», ​и пытался набрать достаточное количество мандатов для преодоления муниципального фильтра на выборах мэра Москвы в будущем году. В итоге «Яблоко» и заняло второе место после «Единой России», обогнав по числу депутатов все остальные партии вместе взятые.