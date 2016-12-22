В местные депутаты в Москве не прошли молодежь, пенсионеры и безработные

За молодежь не голосуют
Среди кандидатов на местных выборах в Москве в этом году 36,8% были в возрасте 35 лет и моложе, отмечалось в исследовании РБК о выдвиженцах на выборах в столице. Но, несмотря на повышенное внимание молодежи к участию в выборах, нынешний созыв муниципальных депутатов помолодел очень незначительно по сравнению с предыдущим, заключил РБК, проанализировав информацию на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
В 2012 году 17,6% всех муниципальных депутатов, избранных в Москве, были в возрасте 35 лет и моложе (в этом созыве 18,6%). Если в прошлом созыве 25,8% депутатов были 58 лет и старше, то в этом — 23,2%. Как и пять лет назад, москвичи среднего возраста (36–57 лет) составляют большинство в общем числе депутатов (56,6% в прошлом созыве, 58,2% — в нынешнем).
От либеральной оппозиции выдвигаются заметно более молодые кандидаты, чем от единороссов: у «Яблока» обладатели 35,2% мандатов моложе 35 лет, а у «Единой России» — всего 13,9%. Соответственно, у партии власти довольно много депутатов предпенсионного и пенсионного возраста — 27,1% старше 58 лет. «Яблочники» сделали ставку на более молодых, поэтому у них пожилых депутатов только 8,5%.
Только в девяти районах из 125 избиратели отдали предпочтение наиболее молодым кандидатам среди выдвинувшихся. Еще в 12 районах средний возраст избранного депутата примерно равен среднему возрасту кандидата, а в оставшихся 104 избиратели проголосовали за более возрастных кандидатов. Например, в Очаково-Матвеевском районе средний возраст кандидата в депутаты был равен 40 годам, но в совет войдут депутаты в возрасте от 40 до 66 лет. Средний возраст депутата в этом созыве — 47 лет и 7 месяцев, в прошлом — 49 лет.
Избирателям более интересны кандидаты среднего возраста, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. В молодых выдвиженцах москвичи не увидели «сильных лоббистов», особенно на фоне старения элит, считает он. По мнению политолога Дмитрия Орлова, дело в другом: хотя избиратели в последние годы предпочитают поддерживать молодых политиков, нижняя граница возраста достойного уважения выдвиженца для них — 35 лет. «Это означает, что в обществе существует запрос на обновление элит, но молодой политик для них — 35+, поэтому откровенно молодые кандидаты мало имели шансов пройти, даже активные фигуры», — пояснил он РБК.
Без пенсионеров и безработных
По итогам муниципальных выборов больше всего среди проигравших оказалось безработных и пенсионеров. Москвичам без постоянного места работы досталось только 3% мандатов, хотя они занимали второе место по числу зарегистрированных кандидатов — 11,6% от общего числа. Аналогичная ситуация с пенсионерами: им досталось всего 5,6% мандатов (среди зарегистрированных кандидатов — 9,4%).
Небольшое число безработных и пенсионеров среди избранных депутатов объясняется низкой мотивированностью подобных кандидатов во время избирательной кампании, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Они в среднем меньше хотели [идти на выборы] и потому были слабее мотивированы. У них меньше ресурсов и способностей достучаться до избирателей», — пояснил он РБК.
Москвичи предпочитали голосовать за чиновников, менеджеров (к этой категории РБК отнес глав компаний, их заместителей, руководителей филиалов) и бюджетников (работников образовательных и медицинских учреждений). Среди избранных депутатов эти категории лидируют — 28,9% чиновников, 24,8% менеджеров и 18% бюджетников (от общего числа кандидатов 10,6, 16,9 и 9,7% соответственно).
«Профессиональный срез» местных советов изменился по сравнению с прошлым созывом. Несмотря на то что, как и в прошлом созыве, среди лидирующих категорий оказались чиновники, руководители компаний и бюджетники, процент госслужащих среди депутатов (28,9% сейчас против 19,7% в прошлом созыве) и топ-менеджеров (24,8% против 12%) заметно вырос. В то же время снизилось число депутатов-бюджетников (18% против 38,2%). Сотрудников некоммерческих организаций в этом созыве стало меньше по сравнению с предыдущим (2,1 против 4,8%), процент индивидуальных предпринимателей, наоборот, вырос (1,9 против 0,5%). Соотношение остальных категорий — политиков, юристов, инженеров и представителей прочих профессий — осталось без серьезных изменений.
Увеличение числа руководителей компаний среди депутатов Виноградов объясняет амбициями бизнесменов, их желанием иметь официальную должность (особенно для самозанятых) и их ресурсным преимуществом перед остальными кандидатами. А бюджетников на муниципальные выборы традиционно выдвигала партия власти, напомнил политолог Орлов. Эта традиция давняя, она вызывала у москвичей «сначала привыкание, потом усталость, а потом стремление заменить этих людей», объясняет эксперт резкое сокращение числа депутатов из бюджетной сферы.
Кто решил переизбраться
Политические предпочтения москвичей изменились, на выборах «резко провалились» парламентские партии, говорил на следующий день после дня голосования председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Больше всего мандатов в столице ожидаемо получила «Единая Россия» — 77% (1155 мандатов, по подсчетам РБК, из 1502 общего числа разыгранных), а второе место неожиданно досталось «Яблоку» — 11,7%, или 176 мандатов вместо 25 в прежнем созыве. На фоне успеха непарламентских оппозиционеров кратно снизили свое присутствие в местных советах парламентские оппозиционные партии: КПРФ набрала 44 мандата, «Справедливая Россия» — восемь, ЛДПР — четыре.
Согласно подсчетам РБК, 39,1% муниципальных депутатов прошлого созыва не пошли на выборы в этом году. Нежелание переизбираться политтехнолог Вячеслав Смирнов связывает с «отсутствием пользы» от мандата. Кроме того, многие местные депутаты уволились с предыдущего места работы и выпали из партийно-хозяйственных активов префектуры либо сами новые префекты и главы управ набрали другие команды кандидатов.
Остальные 60% депутатов старого созыва решили переизбираться, и половине из них это удалось. В итоге местные советы в этом году обновились на 70%, а в прошлом созыве — на 57,5%.
Большинство представителей КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в советах прошлого созыва пошли на выборы, но проиграли (62,1, 58,3 и 52,9% от числа депутатов третьего созыва). Кандидаты «Единой России» участвовали в выборах 2012 года как самовыдвиженцы. В 2017 году именно кандидаты от партии власти, которые ранее были самовыдвиженцами и решили переизбраться, показали самый низкий процент проигрыша на выборах — 21,6%.
В этом году 36 из переизбранных муниципальных депутатов сменили партию, от которой избирались, или решили идти самовыдвиженцами. Большая часть экс-депутатов от оппозиционных партий шли как самовыдвиженцы или от «Единой России». Например, 17 депутатов, избравшихся в 2012 году от справедливороссов, в 2017 году избрались в эти же или другие муниципальные советы от «Единой России». От партии власти также избрались по три бывших депутата от КПРФ, ЛДПР и «Яблока». Пятеро депутатов, представлявших в своих районах «Справедливую Россию» или КПРФ, в этот раз выиграли выборы как самовыдвиженцы.
Изменение партийного баланса в местных советах связано с амбициями кандидатов в мэры, считает экс-руководитель территориального департамента управления внутренней политики администрации президента Андрей Колядин. «Яблоко», по его словам, во многом обязано своим успехом Дмитрию Гудкову. Экс-депутат Думы от справедливороссов возглавил штаб поддержки муниципальных депутатов, в том числе «яблочников», и пытался набрать достаточное количество мандатов для преодоления муниципального фильтра на выборах мэра Москвы в будущем году. В итоге «Яблоко» и заняло второе место после «Единой России», обогнав по числу депутатов все остальные партии вместе взятые.