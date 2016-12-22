«Слово за Вашингтоном»: чем известен новый посол России в США

В понедельник, 21 августа, Владимир Путин назначил Анатолия Антонова новым послом России в США. Бывший замминистра обороны нередко высказывался об отношениях России и Соединенных Штатов. Главные цитаты — в обзоре РБК

Анатолий Антонов (Фото: Сергей Карпов / ТАСС)

«Мы твердо убеждены, что военного решения проблемы нет. Необходимо отбросить политические амбиции и сесть за стол переговоров. <…> Чем быстрее в Вашингтоне осознают, что только вместе с Россией можно победить терроризм, тем быстрее мы достигнем искомых международным сообществом результатов».

«Мы сто раз спрашивали наших американских коллег, куда нам бить? Или куда нам не бить? А в ответ всегда была тишина. Более того, нас подталкивали не только посадить на землю авиацию режима Асада, но и чтобы Воздушно-космические силы России не воевали в Сирии также».

«Что же касается санкций, то они, конечно, могут помешать. Но, скорее, не нам, а представителям европейских стран и США. Они просто упустят шанс лучше разобраться в позиции России и руководства Минобороны по важнейшим вопросам региональной и глобальной безопасности».

«Они [боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»] зарабатывают около $2 млрд ежегодно, расходуя эти средства на наем боевиков по всему миру, оснащение их оружием, техникой и вооружением. Для победы над ИГ необходимо нанести мощный, сокрушительный удар по источникам его финансирования».

«Сегодня много говорилось о том, что в российско-американских отношениях очень много негатива, это вызывает сожаление. Я не буду давать сегодня здесь оценку, вчера Владимир Путин ясно, красочно, понятно сказал существо тех проблем, с которыми сталкиваемся и мы, и наши коллеги в США. Перед нами всеми стоит большая задача — выправления этого крена. Никто не говорит о сдаче никаких позиций. Речь о том, что надо убедить и наших коллег из США, что добрососедские, равноправные, взаимоуважительные отношения отвечают интересам народов и России, и США».

«Мы знаем цену словам [президента Турции Реджепа] ​Эрдогана. Его один раз уже поймали на лжи турецкие журналисты, которые вскрыли поставки Турцией боевикам оружия под видом гуманитарной помощи. За это журналистов посадили. Не уйдут в отставку руководители, в частности, господин Эрдоган, и ничего не признают, даже если их лица будут вымазаны воровской нефтью».