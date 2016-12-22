Генштаб рассказал о разгроме ИГ после освобождения Дейр-эз-Зора

После снятия осады города Дейр-эз-Зор, окруженного боевиками, основные силы ИГ будут разгромлены, заявили в российском Генштабе. Для этих целей ВКС России увеличили частоту вылетов до 60–70 в сутки

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Освобождение Дейр-эз-Зора приведет к разгрому основных сил террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

«Главная цель — уничтожить последний оплот террористов в районе Дейр-Эз-Зора», — заявил Рудской (цитата по «Интерфакс»). Город окружен террористами с конца 2015 года.

По словам военного, сирийские войска при поддержке российских ВКС «стремительно» наступают на город с трех направлений. Рудской отметил, что по данным Минобороны России, боевики готовятся к наступлению и стягивают в район боеспособные отряды из Мосула, который уже освобожден Ираком, и Ракки, которую штурмуют войска «Сирийских демократических сил» при поддержке США.

Для уничтожения отступающих к Дейр-эз-Зору боевиков самолеты ВКС увеличили количество вылетов до 60–70 в сутки. За весь август российские ВКС выполнили 990 боевых вылетов, нанеся 2518 ударов по командным пунктам, позициям, складам, перевалочным базам и лагерям боевиков. Было уничтожено 40 единиц бронетехники и 800 террористов, заявил Рудской.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении сирийскими правительственными войсками города Эс-Сухне, после чего стало возможным наступление на Дейр-эз-Зор. В освобождении Эс-Сухне участвовали российские ВКС.

За последние два месяца сирийские войска освободили большую территорию, чем была под контролем Дамаска на момент начала российской операции в Сирии, заявил министр обороны Сергей Шойгу 13 августа. Тогда же он заметил, что освобождение Дейр-эз-Зора «будет во многом говорить о завершении борьбы» с террористами в Сирии.