Глава прокремлевского фонда подал в суд на «Ведомости»

Глава Фонда развития гражданского общества подал в суд на «Ведомости» за статью о трудностях с поиском «образа будущего» для президентской кампании. Статья причинила Костину «нравственные страдания». В газете иск пока не получили

Константин Костин (Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»)

Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин подал иск о защите деловой репутации к ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа», издателю газеты «Ведомости». Претензии Костина связаны с материалом о трудностях с поиском «образа будущего» для возможной предвыборной программы Путина, сообщает Русская служба Би-би-си, в распоряжении которой оказалась копия искового заявления.

В статье газеты со ссылкой на близких к Кремлю источников и бывшего федерального чиновника указывалось, что поиски «образа будущего» для президентской кампании идут с трудом, «у темы сменилось несколько кураторов» — одним из них был Костин. Издание написало, что «Костин с темой не справился, он предлагал и новые идеи, и те, что были использованы раньше».

По данным Би-би-си, претензии Костина касаются цитаты близкого к администрации президента источника издания: «Образ будущего — это программа с экономикой, социальной сферой, политическими реформами. Есть затруднения, так как [телеведущий Валерий] Фадеев ушел в Общественную палату, а Костин с темой не справился, он предлагал и новые идеи, и те, что были использованы раньше».

В опубликованном на сайте варианте материала указано, что после публикации он был изменен: редакция добавила комментарий Костина. В статье сказано: «Костин говорит, что он «художественный вымысел не комментирует», и отрицает свое участие в какой-либо работе над образом будущего».

Костин требует от «Ведомостей» опровергнуть информацию, принести извинения, а также компенсировать моральный урон в размере 500 тыс. руб. По мнению истца, материал «содержит порочащие сведения» о его «компетенции, отсутствии профессионализма, неумении работать», а также об отсутствии у Костина «навыков и умения».

«Указанной публикацией мне причинены нравственные страдания», — цитирует Би-би-си текст искового заявления.

«Ведомости» допустили ошибку, поскольку мою фразу о том, что художественный вымысел я не комментирую, они изначально трактовали как отказ от комментария», — пояснил РБК Костин. Однако Костин утверждает, что «есть еще и второй эпизод, касающийся этой публикации о том, что я занимался некой работой и с этой работой не справился».

Костин требует удалить фрагмент, будучи уверенным, что «источник газеты «Ведомости» даже гипотетически и теоретически не мог иметь доступа к этой информации. Костин назвал два пути развития ситуации — «либо «Ведомости» говорят, кто источник, и у меня тогда претензии к источнику, либо, если «Ведомости» источник не раскроют, тогда у меня претензии к газете».

Материал «Ведомостей» на сайте датирован 16 июля 22:50, авторы — Елена Мухаметшина и Ольга Чуракова. Статья также вышла в печатном номере газеты от 17 июля под заголовком «Будущего не видно».

Иск подан в Останкинский районный суд Москвы. В карточке дела отмечено, что иск был зарегистрирован 8 августа.

Руководитель юридического отдела «Ведомостей» Владимир Румянцев заявил РБК, что иска от Костина в компании пока не получили: «Иска мы пока не получили, поэтому пока не можем прокомментировать ситуацию».

Костин с сентября 2011 года по май 2012-го возглавлял управление по внутренней политике Кремля. Покинув госслужбу, Костин основал Фонд развития гражданского общества. В мае фонд подготовил доклад о рекордной поддержке Путина со стороны молодежи.

В феврале 2014 года Костин выиграл суд против главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Причиной для судебного разбирательства послужила запись в блоге Навального на LiveJournal. Она казалась появившихся во время мэрской избирательной кампании 2013 года информации о незадекларированной фирме в Черногории. Навальный обвинил фонд под руководством Костина в «продвижении истории». Самого Костина глава ФБК назвал «аферистом». Люблинский суд Москвы встал на сторону Костина и взыскал с Навального 100 тыс. руб., Костин требовал 3 млн руб.