В Совфеде предложили зеркальный ответ США на ограничение выдачи виз

Зампред международного комитета Совета Федерации Андрей Климов назвал решение властей США приостановить и в дальнейшем ограничить выдачу виз россиянам «недружественным шагом».

«Это недружественный акт, нужно все это учесть и зеркально ответить», - заявил РБК сенатор.

По его мнению, американское посольство сокращает именно тех сотрудников, которые занимались консульской работой, стремясь сохранить находящихся в штате сотрудников спецслужб и тех, кто занимается вмешательством во внутрироссийские дела.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с РБК заявил, что вопрос выдачи виз не связан напрямую с диалогом между Россией и США.

«Это[приостановка выдачи туристических виз] одна из тех мер, которые американцы обещали до 1 сентября нам предъявить, но ничего страшного не произошло. Во-первых, из России не такой большой поток туристов выезжает в США, а во-вторых если уж виза понадобится, то будет возможность получить визу в Москве – вот так они решили усложнить жизнь нашим гражданам», - считает Джабаров.

Приостановка выдачи виз — «жалкие попытки» настроить россиян против власти, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Всегда самое главное в таких спорах правильно держать удар. В данном случае нужно спокойно отреагировать, посмотреть, какие действия будут дальше. Закрыть выдачу виз они не могут. Это жалкие попытки настроить людей против действий власти — они ни к чему не приведут. Будут трудности с людьми, которые заранее планировали свои поездки, кому-то нужно медицинское обслуживание, у кого-то дети учатся [в США]. Но они будут решены», — сказал в разговоре с РБК Чепа.

Ранее в понедельник посольство США объявило приостановке выдачи виз россиянам. С 1 сентября выдача виз будет возобновлена, но только в посольстве, расположенном в столице России. Выдача виз в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке приостанавливается на неопределенный срок. В консульствах в этих городах теперь нельзя будет даже пройти собеседование.