КНДР заработала $270 млн на экспорте угля и руды в обход санкций

Несмотря на введенные против КНДР санкции, страна продолжает поставки угля и железной руды. С февраля Пхеньян заработал на этом около $270 млн. Перекрыть финансирование ядерной программы сложно, говорится в экспертном докладе ООН

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Северная Корея меняет пути поставок полезных ископаемых в другие государства: вместо Китая экспорт из КНДР теперь идет в страны Юго-Восточной Азии. Причина перемен в запрете на импорт, который ввел Пекин. За последние полгода Пхеньян заработал на экспорте угля и железной руды около $270 млн. Такие данные содержатся в отчете, составленном экспертами для комитета Совета Безопасности ООН по санкциями в отношении КНДР. С содержанием документа ознакомилось японское информационное агентство Kyodo.

В докладе также отмечается «ослабевание мер, направленных на ликвидацию оружия массового уничтожения». Сложилась ситуация, при которой источники финансирования ядерной программы Пхеньяна заблокировать сложно.

Совбез проголосовал за новые санкции против Пхеньяна 5 августа, резолюция запрещает странам-членам импортировать ресурсы, включая уголь и железную руду, из Северной Кореи. Под удар также попали совместные предприятия с этим государством: запрещается не только создавать новые, но и разрешать КНДР увеличивать число рабочих на уже существующих. Китай, основной торговый партнер Северной Кореи, ввел ограничения на поставки из КНДР с 15 августа.

По оценкам Госдепа США, санкции могут сократить прибыль КНДР от экспорта на $1 млрд.

Но в конце июля Центральный банк Южной Кореи оценил, что в прошлом году, несмотря на действие ранее введенных санкций, ВВП Северной Кореи вырос на 3,5%, это самый большой показатель за прошедшие 17 лет. Рост обеспечили горнодобывающая и тяжелая промышленность, а также электроэнергетика. Вырос и объем экспорта: по оценкам Сеула, он составил $28,2 млн. Пхеньян официальную статистику не публикует.