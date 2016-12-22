Правительство утвердило план обеспечения доступным жильем до 2019 года

Программа обеспечения россиян доступным и комфортным жильем дополнена новым трехлетним планом до 2019 года. Он включает 24 наиболее важных социально значимых контрольных события, сроки их достижения, ожидаемые результаты

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Правительство России дополнило программу обеспечения россиян доступным и комфортным жильем, принятую в 2014 году, планом ее реализации на 2017–2019 годы. Соответствующее постановление, принятое 17 августа 2017 года, опубликовано на сайте кабинета министра.

«План реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2017–2019 годы включает 24 наиболее важных социально значимых контрольных события, сроки их достижения, ожидаемые результаты, данные об ответственных федеральных органах исполнительной власти», — говорится в справке к документу.​

Программа, принятая в 2014 году, должна была обеспечить выполнение одного из майских указов президента 2012 года. В нем предлагалось к 2018-му создать возможность улучшения жилищных условий не реже одного раз в 15 лет, снизить стоимость одного квадратного метра жилья на 20%. К 2020 году указ предполагал предоставить доступное и комфортное жилье 60% российским семьям, желающим улучшить свои жилищные условия.

Среди прочих целей, указанных в программе правительства 2014 года, назывались также достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 25–27 кв. м на человека в 2015 году и 28–35 кв. м — в 2020-м; достижение уровня расселения, при котором среднее количество комнат в фактически занятых жилых помещениях будет соответствовать среднему числу лиц, проживающих в таких помещениях.