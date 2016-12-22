Российского дипломата назначили заместителем Генсека ООН

Бюро по борьбе с терроризмом при ООН возглавил россиянин Владимир Воронков. Сейчас он представляет Россию в международных организациях в Вене. Руководитель новой структуры равен по статусу заместителю Генсека ООН

Владимир Воронков (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Российский сотрудник МИДа Владимир Воронков стал главой Бюро по борьбе с терроризмом — новой структуры Организации Объединенных Наций. Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

Новая должность означает, что фактически Воронков стал заместителем Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. На своем посту он будет «обеспечивать стратегическое руководство ООН по борьбе с терроризмом, участвовать в процессе принятия решений организации и гарантировать, что истоки и последствия террористической деятельности находят свое отражение в деятельности ООН».

Ранее о том, что Воронков является «согласованным» кандидатом на эту должность, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в секретариате ООН. Сейчас Воронков работает постоянным представителем России при международных организациях в Вене.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала назначение Воронкова на своей странице в Facebook. Она поздравила ООН с выбором российского дипломата, поскольку он «уникальный специалист и потрясающий человек». Самому Воронкову она пожелала удачи и всего наилучшего, отметив, что у него сегодня день рождения.

На должность главы Бюро по борьбе с терроризмом претендовали также посол России в США Сергей Кисляк и заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов, писал «Коммерсантъ». Однако издание подчеркивало, что с согласованием кандидатуры Кисляка могут возникнуть сложности, поскольку этот процесс должны поддержать все члены Совета Безопасности ООН.

В назначении российского дипломата нет ничего особенного, так как Россия имеет довольно серьезное влияние в ООН, от ее голоса зависят многие решения, принимаемые в рамках Международной организации, считает Михаил Троицкий, директор Института международных отношений и управления МГИМО.

«Значительная часть малых и средних государств — членов Генеральной ассамблеи ООН заинтересованы в поддержании хороших отношений с Москвой, они часто голосуют так, как Россия их может попросить», — отметил эксперт.

Однако Троицкий не считает, что назначение Воронкова поможет сблизить позиции между Россией и другими странами по спорным вопросам. Он подчеркивает, что взаимодействие России с другими государствами отражается в дискуссиях Организации Объединных Наций​, «но не определяется тем, представитель какой страны занял ту или иную бюрократическую должность в аппарате ООН».

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает по-другому. В беседе с РБК он заявил, что «назначение Воронкова — это серьезная дипломатическая победа России».

По его мнению, решение генсека ООН вполне своевременно, так как Россия в числе лидеров и одна из наиболее заинтересованных сторон в глобальной борьбе с терроризмом. Эксперт считает, что закономерность назначения российского дипломата на эту должность объясняется тем, что страна имеет очень большой опыт в борьбе с терроризмом.

«То, что на этот пост был назначен именно российский дипломат, является хорошим сигналом для России», — подытожил Тимофеев.

Владимиру Воронкову 64 года. Он окончил МГУ, владеет английским и польским языками. В системе МИДа он работает с 1989 года, пост постоянного представителя России при международных организациях в Вене занимает с 2011 года, указано на сайте внешнеполитического ведомства.