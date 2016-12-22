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Самолеты НАТО второй раз за день сопроводили самолет Шойгу
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Политика, 18:55
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Самолеты НАТО второй раз за день сопроводили самолет Шойгу
Военные самолеты НАТО сопроводили борт Сергея Шойгу, когда он летел из Калининграда. Утром 21 июня истребитель альянса сблизился с самолетом Шойгу, но его «отогнал» российский Су-27, заявили в Минобороны
Фронтовой бомбардировщик Су-34 (Фото: Михаил Сырица / ТАСС)

Самолеты НАТО вновь сопроводили борт министра обороны России Сергея Шойгу. На этот раз это произошло, когда он летел из Калининграда. Самолеты Альянса следовали на значительном расстоянии, не пытаясь сблизиться. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Во время полета к эскорту российского лайнера присоединились истребители-бомбардировщики Су-34. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

В Калининграде Шойгу был на выездном заседании​ коллегии Минобороны по вопросам безопасности на Западном стратегическом направлении.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: НАТО , Сергей Шойгу
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