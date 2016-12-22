СМИ назвали дипломата России кандидатом на пост главы новой структуры ООН

Российский дипломат Владимир Воронков станет главой новой структуры ООН — Бюро по борьбе с терроризмом, пишет «Коммерсантъ». Руководитель этого подразделения по статусу приравнен к заместителю Генсека ООН

Владимир Воронков (Фото: постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене)

Новую структуру ООН — Бюро по борьбе с терроризмом — возглавит Владимир Воронков. Он работает постоянным представителем России при международных организациях в Вене. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в секретариате ООН.

По их словам, о назначении объявят в ближайшие дни. Газета сообщает, что Воронков 20 июня встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем — они обсудили детали предстоящего назначения. О том, что Генсек ООН собирается назначить Воронкова, также сообщил Reuters со ссылкой на дипломатов и чиновников.

«Коммерсантъ» написал о возможном выдвижении российского представителя на эту должность в середине мая. Тогда издание со ссылкой на собеседников в Кремле писала, что Москва хочет предложить кандидатуру посла России в США Сергея Кисляка. Однако источники издания подчеркивали, что в сложившихся условиях будет трудно добиться назначения Кисляка, поскольку это должны поддержать все члены Совета Безопасности ООН. Газета и сейчас отмечает, что с согласованием кандидатуры российского посла возникли сложности.​

Позже «Коммерсанту» стало известно, что в качестве кандидата на должность главы бюро рассматривается и заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Он отвечает за отношения с ООН. МИД России заявлял, что кандидатура Гатилова не окончательная. Дозвониться Владимиру Воронкову «Коммерсанту» не удалось, поскольку телефон дипломата был выключен.

Пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик ​пояснял изданию, что глава Бюро по борьбе с терроризмом по статусу будет приравнен к заместителю Генерального секретаря ООН.​

Создать бюро предложил Антониу Гутерриш в конце апреля, выступая в Москве на международной конференции Минобороны. ​Новая структура ООН будет поддерживать антитеррористическую деятельность​ по мандату ООН, усилит взаимодействие между 38 подразделениями​, которые входят в целевую группу по проведению контртеррористических действий.

Кроме того, ведомство окажет содействие государствам — членам ООН в антитеррористической деятельности и укрепит ресурсную базу для борьбы с боевиками.​

На официальном сайте МИД России указано, что Воронкову 64 года. Он окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Владеет английским и польским языками. Должность представителя России при международных организациях в Вене он занимает последние шесть лет.

В системе МИДа Воронков работает с 1989 года. С сентября 2008 года по настоящее время он также является директором департамента общеевропейского сотрудничества. Если ему действительно удастся занять новую должность, у России впервые появится свой представитель на столь высоком посту в ООН.