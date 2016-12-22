Кремль отказался давать публичную оценку встрече Порошенко и Трампа

В Кремле надеются, что в Вашингтон, обсуждая с Киевом поставки летальных вооружений на Украину, будет учитывать, что там идет гражданская война, однако публичную оценку итогам встречи Порошенко и Трампа давать не хотят

Петр Порошенко и Дональд Трамп (Фото: Николай Лазаренко / пресс-служба президента Украины / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен давать публичную оценку прошедшей вчера встрече президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко, передает «РИА Новости».

По словам Пескова, этим должна заниматься не Москва, а эксперты-политологи из США и с Украины. «Это не наше дело. <...> Это, наверное, ремесло для украинских политологов и для американских наблюдателей», — сказал он журналистам.

Как заявил Песков, в Москве бы «приветствовали», если бы Киев по итогам этой встречи «получил сигнал» о том, что нужно выполнять минские договоренности.

Пресс-секретарь президента также отметил, что в Москве надеются, что Вашингтон при обсуждении поставок летального оружия на Украину «не будет забывать, что Украина это страна, где продолжается гражданская война». Он также подчеркнул, что российских военных на территории юго-востока Украины нет, поэтому «такие высказывания» в Кремле считают неуместными​ (цитаты по ТАСС).

Отвечая на вопрос о перспективе встречи президента России с Трампом, Песков заявил, что она «пока никак не готовится».

По его словам, в Кремле по-прежнему исходят из того, что президенты США и России будут принимать участие в саммите «Двадцатки» в Гамбурге, который пройдет 7 и 8 июля. «Мы не можем исключать, что они встретятся на полях, но каких-то договоренностей пока нет», — пояснил пресс-секретарь президента России. Песков подчеркнул, что «при необходимости» в Кремле успеют подготовиться к этой встрече и «никаких проблем ​здесь нет».

​Президент США Дональд Трамп принял президента Украины Петра Порошенко в Вашингтоне 20 июня. Встреча состоялась сразу после объявления Минфином США о расширении санкционного списка в отношении 38 российских физических лиц и компаний.

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Порошенко после встречи заявил, что «повестка встречи была широкой» и что он доволен ее результатами и благодарен США «за поддержку Украины». В Белом доме сообщили только то, что Трамп обсудил с Порошенко «мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине», подробного документа или заявления по итогам встречи опубликовано не было.

При этом позже «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента Украины, сообщил, что встреча президентов двух стран была очень короткой, а подготовка к ней проходила «отнюдь не безоблачно». «Мы не знали ни времени, ни формата встречи и были готовы к любому варианту», — рассказал газете источник в Киеве.

По данным издания, Порошенко предложил Трампу «бизнес-подход» к выстраиванию отношений между Киевом и Вашингтоном. «Суть наших предложений заключается в том, что 90% всех контрактов на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса достанется американским фирмам», — заявил источник издания.

Кроме Трампа Порошенко также провел встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, вице-президентом Майклом Пенсом и представителями украинской диаспоры в США.