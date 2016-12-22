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Скончался создатель спецподразделения «Вымпел»
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Скончался создатель спецподразделения «Вымпел»
Политика, 11:50
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Скончался создатель спецподразделения «Вымпел»
Первый руководитель спецподразделения «Вымпел», бывший начальник советской нелегальной разведки генерал-майор в отставке Юрий Дроздов скончался на 92-м году жизни
Юрий Дроздов (Фото: СВР РФ)

На 92-м году жизни скончался бывший начальник нелегальной разведки КГБ СССР генерал-майор в отставке Юрий Дроздов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки (СВР) России.

С ноября 1979 года и до ухода в отставку в 1991 году Дроздов был начальником нелегальной разведки. Как участник афганских событий он стал инициатором создания и руководителем разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки «Вымпел». Оно предназначено для проведения операций за границей в «особый период».

Дроздов родился 19 сентября 1925 года в Минске. Он участвовал в Великой Отечественной войне и дошел до Берлина. В 1956 году по окончании Военного института иностранных языков был переведен в Комитет госбезопасности и на следующий год направлен в Берлин в качестве оперативного работника. Дроздов участвовал в афганской войне, был одним из руководителей штурма Дворца Амина 27 декабря 1979 года.

По словам руководителя пресс-бюро СВР Сергея Иванова, Дроздов принимал непосредственное участие во многих операциях разведки, в том числе в операции по обмену Рудольфа Абеля на американского летчика Пауэрса. Он был резидентом в Китае и США. С1975 по 1979 год руководил резидентурой в Нью-Йорке под прикрытием на должности заместителя постпреда СССР в ООН.

Дроздов был награжден многими правительственными наградами, в том числе орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции и орденом Красного Знамени.

В интервью «Фонтанке» в 2011 году Дроздов возложил вину за нападение Германии на СССР в 1941 году в том числе и на США. «Сегодня никто не вспоминает также, что на самом деле подготовка ко Второй мировой войне началась в 1929 году, со встречи американского президента Герберта Гувера с виднейшими предпринимателями США из центра Рассела; есть у них такое тайное общество», — сказал тогда Дроздов. По его словам, США во многих странах создают «прослойки людей, распространяющих те идеи, которые им диктуют на Западе, чтобы облегчить ему овладение конкретной территорией».

По его словам, США всегда имели большие аппетиты в отношении экономических богатств нашей страны. «Для них главной политической целью работы в этой комиссии было, конечно, полное поглощение нашей экономики, о чем некоторые люди из ЦК КПСС, стоявшие тогда у руля нашей экономической политики, знали или догадывались, но участвовали в этой игре, надеясь, в свою очередь, перехитрить противника», — утверждал Дроздов. «В этих условиях России уготована участь тельца, который должен быть принесен в жертву «для блага всего человечества», как и предлагал почти сто лет назад личный советник президента США Вильсона полковник Хауз», — пояснял он свои мысли.

Дроздов считал оправданным ввод советских войск в Афганистан. «Избежать введения наших войск в Афганистан было нельзя, потому что сами американцы туда активно лезли, выдвигали свои технические наблюдательные посты к нашим южным границам и даже заключили с Китаем соглашение по Афганистану. Так что это была объективная необходимость», — заявил он в интервью.

Дроздов рассказал также историю создания «Вымпела» и о задачах, которые это спецподразделение выполняло. «Прежде всего в Афганистане, Анголе, Мозамбике, Никарагуа, на Кубе... Делали все, что делается на войне. И даже больше. Воровали, к примеру, людей, которые являлись секретоносителями, с территории противника. Или в одной из стран Ближнего Востока были захвачены в заложники граждане СССР. Переговоры с террористами не дали никаких результатов. И вдруг при невыясненных обстоятельствах погибают, один за другим, лидеры бандитов. Оставшиеся получают ультиматум: если они не выпустят заложников, то придется выбирать самим, кто будет следующим... Всех отпустили», — рассказывал он.

По его версии, «Ельцин не простил «Вымпелу» отказ штурмовать Белый дом в 1993 году». «23 декабря 1993 года Ельцин подписал указ о переподчинении «Вымпела» МВД. 112 человек сразу подали рапорты об отставке. 150 человек ушли в контрразведку, в разведку, в МЧС. Часть бывших сотрудников создали частные охранные предприятия или свой бизнес; насколько мне известно, никто из них не запятнал себя службой криминальным авторитетам», — вспоминал Дроздов.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: разведка , Вооруженные силы , СВР , «Вымпел»
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