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Король Саудовской Аравии сменил наследника престола
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Король Саудовской Аравии сменил наследника престола
Политика, 08:36
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Король Саудовской Аравии сменил наследника престола

Король Саудовский Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд сменил наследного принца. Вместо Мухаммеда бен Наифа им станет 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман​, передает телеканал Al Arabia.

Мухаммеда бен Сальмана избрали наследным принцем 31 из 43 членов из Совета верности — семейного совета дома Саудов, который был создан в 2007 году и рассматривает вопросы престолонаследования. Члены совета принесут клятву в верности новому наследнику престола на специальной церемонии в Мекке, которая запланирована на 23 июня.

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Мухаммед бен Сальман, сын короля и до нынешнего момент заместитель наследного принца, возглавляет Совет по делам экономики и развития Саудовской Аравии. Это основной орган экономического планирования в государстве, он курирует работу крупнейшей нефтяной компании в мире, государственной Saudi Aramco.

По данным СМИ, Мухаммед является любимым и самым влиятельным сыном короля Сальмана, который возглавил страну в начале 2015 года.

После провала переговоров о заморозке цен на нефть в Дохе в 2016 году, агентство Bloomberg и издание Financical Timre писали, что Мухаммед бен Сальман определяет экономическую политику королевства Саудовской Аравии. Он является одним из инициаторов проведения IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco — саудовские власти планируют продать около 5% акций компании, а принц называет готовящееся IPO крупнейшим в истории. Принц планирует частичную приватизацию государственных активов, средства от которой будут направлены на инвестиции в зарубежные активы.

В конце мая бен Сальман посетил Москву, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Автор: Екатерина Ракитина
Теги: Саудовская Аравия , король , Мухаммед бен Сальман , наследный принц
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