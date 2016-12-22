Власти Бельгии назвали терактом взрыв на вокзале в центре Брюсселя

Взрыв, который произошел вечером 20 июня на центральном вокзале в Брюсселе, после предварительного расследования квалифицировали как теракт. Ранее сообщалось, что его исполнитель скончался после огнестрельного ранения

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Взрыв, прогремевший вечером во вторник, 20 июня, в здании центрального вокзала Брюсселя, был терактом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя прокуратуры Бельгии.

«Около 20:30 (21:30 мск) на центральном вокзале прогремел сравнительно небольшой по масштабу взрыв. <...> Мы рассматриваем инцидент как террористический акт», — заявил пресс-секретарь надзорного ведомства страны Эрик Ван дер Сипт.

Полицейский патруль у Центрального вокзала в Брюсселе (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP)

Он добавил, что исполнителя теракта сразу же после взрыва нейтрализовали военные, которые в то время находились в здании вокзала. В мужчину выстрелили из табельного оружия и ранили. Позже в прокуратуре заявили, что он скончался. У ведомства пока нет информации о его личности.

Ранее полиция сообщала, что взрыв на вокзале был небольшим. В результате него никто не пострадал. Сразу после того, как раздались хлопки, правоохранители начали эвакуацию вокзала, центральной площади Брюсселя Гран-плас и других прилегающих к ним территорий. Было остановлено движение общественного транспорта.​