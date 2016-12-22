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«Месседж конгрессу»: почему Трамп решил расширить санкции против России
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«Месседж конгрессу»: почему Трамп решил расширить санкции против России
Война санкций, 00:01
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«Месседж конгрессу»: почему Трамп решил расширить санкции против России
США 20 июня расширили ограничения против России - в списки попали 38 лиц и компаний из России, ДНР и ЛНР. Трамп хочет сообщить Конгрессу США, что закон о санкциях принимать не стоит, заявили опрошенные РБК эксперты
Дональд Трамп (Фото: Manuel Balce / AP)

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник, 20 июня, расширила санкции против России, введенные его предшественником Бараком Обамой за присоединение Крыма и действия России на востоке Украины. Фактически это первый раунд расширения антироссийских санкций при Трампе, и сейчас уже никто не вспоминает, что во время предвыборной кампании в США он рассуждал о возможности признания российского Крыма и ослабления санкций.

Российские активы подешевели после объявления Минфина США о внесении в санкционный список 38 лиц и компаний, включая российских чиновников, банки, работающие в Крыму или в ДНР/ЛНР, частную военную компанию «Вагнер» и крупный финансовый холдинг «ИФД КапиталЪ», бенефициарами которого считаются Вагит Алекперов и Леонид Федун. Курс доллара на Московской бирже к вечеру вторника поднимался на 2%, до 59,77 руб. (максимум с начала февраля этого года).

Дополнительные санкции были объявлены во время визита в США президента Украины Петра Порошенко: как раз после объявления Минфина Трамп и Порошенко встретились в Белом доме. Обосновывая расширение санкций, министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что это «поддержит давление на Россию, с тем чтобы работать над дипломатическим решением [украинского кризиса]». Минфин США подтвердил позицию по украинской санкционной программе, которая была сформулирована прежней администрацией Обамы: секторальные санкции (в частности, в финансовой и нефтегазовой сферах) останутся в силе до полного выполнения минских соглашений, а санкции за Крым (в том числе торговое эмбарго в отношении полуострова) — до тех пор, пока Россия «не прекратит оккупацию полуострова». Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер на брифинге подтвердил, что такова позиция Белого дома: «Пока они [русские] не уйдут из Восточной Украины, мы будем сохранять санкции в отношении России».

Визит Порошенко

После опубликования решения о расширении санкций Дональд Трамп провел в Овальном кабинете встречу с Петром Порошенко. «Очень важно, что моя встреча в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина», — отметил украинский президент в Facebook. На встрече Трамп и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе и украинские реформы, сообщил в заявлении американский Белый дом.

До встречи с Трампом Порошенко провел переговоры с министром энергетики США Риком Перри, после чего встретился с вице-президентом США Майком Пенсом. На встрече в кабинете Трампа также присутствовал советник по нацбезопасности Герберт Макмастер. Порошенко также должен был встретиться с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джеймсом Маттисом.

Петр Порошенко и Дональд Трамп в Овальном кабинете в Белом доме (Фото: Reuters)

Новые санкции окажут влияние на двусторонние отношения, однако насколько сильным будет ущерб, зависит от Москвы, ее реакции и ответа, сказал РБК бывший посол США на Украине, научный сотрудник Brookings Institution Стивен Пайфер. «У санкций несколько адресатов, помимо Москвы: они были объявлены, чтобы обозначить поддержку Украине перед встречей Трампа и Порошенко, а также чтобы заверить конгрессменов, что администрация будет придерживаться жесткой линии по санкциям и что нет необходимости в принятии новых законов в связи с этим», — считает Пайфер.

Сенат конгресса США на прошлой неделе принял законопроект, предполагающий расширение действующих санкций на такие сектора российской экономики, как металлургия, железные дороги, судоходство. Если законопроект будет принят и преодолеет вето Трампа, его администрация также должна будет рассмотреть последствия потенциального запрета для американцев на покупку российских гособлигаций. Самый чувствительный для Трампа пункт в поправках, предложенных сенаторами, заключается в том, что администрация президента не сможет смягчить или отменить санкции против России без разрешения законодателей. Новые санкции по линии Минфина США — это отчасти «месседж конгрессу о том, что им не нужно заботиться о дополнительных санкциях против России», согласен эксперт по санкциям в Центре новой американской безопасности (Center for a New American Security) Питер Хэррелл (цитата по Reuters).

Новые санкции «принимаются на ровном месте и ситуацию в отношениях с США не улучшают», заявил во вторник вечером министр иностранных дел России Сергей Лавров, назвав это «русофобской одержимостью американских коллег».

Активы 38 физических и юридических лиц, попавших в санкционный список, подлежат заморозке в юрисдикции США (в том числе любой американский банк обязан заблокировать счета таких лиц), гражданам и компаниям США запрещается вести какой-либо бизнес с лицами под санкциями. Среди подпавших под санкции — член Совета Федерации, специальный представитель президента по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и заместитель министра экономического развития Сергей Назаров, возглавляющий межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной помощи ДНР и ЛНР. По версии Минфина США, именно через Назарова и эту комиссию «российское правительство осуществляет экономический контроль в Донецком и Луганском регионах». Кроме того, Назаров «работает над поощрением международных инвестиций в Крыму». Представитель Минэкономразвития не ответил на запрос РБК.

В список попали руководитель «ЧВК Вагнер» Дмитрий Уткин, крымские чиновники, в том числе местный министр экономического развития Андрей Мельников и начальник управления ФМС по республике Петр Ярош, ряд «министров» ДНР и ЛНР.

«Группа Вагнера» участвовала в сирийской войне (впервые об этом сообщила «Фонтанка» в октябре 2015 года). Вагнер — это позывной командира одноименной частной военной компании, его настоящее имя — Дмитрий Уткин. Уткин, украинец, 1970 года рождения, является офицером запаса и ранее служил в псковской бригаде ГРУ, сообщал РБК. До 2013 года он был командиром 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады СпН ГРУ Минобороны. В 2013 году Уткин покинул ряды вооруженных сил и уехал на Ближний Восток в составе группы бойцов, набранных компанией «Славянский корпус». С 2014 года — командир собственного подразделения. 9 декабря 2016 года на приеме в честь празднования Дня героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Уткин попал в кадр протокольной видеосъемки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Уткин был в Кремле среди приглашенных.

Судя по тому, что в опубликованном документе частная военная компания «Вагнера» прописана именно как «ЧВК Вагнера», Штаты тоже не знают, какие официально зарегистрированные юрлица связаны с этой организацией, отметил в разговоре с РБК основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. По его словам, последствия от введения этих санкций могут быть только для Уткина. «Но и они довольно мифические: его зарубежные активы, счета (если они есть) будут заморожены. Думаю, что это все никак не отразится ни на нем самом, ни на ЧВК», — отметил Левиев.

Из юридических лиц в санкционном списке оказалась компания «ИФД КапиталЪ», помимо прочего являющаяся ключевым спонсором футбольного клуба «Спартак». Финансовый холдинг внесен в списки, потому что владеет гостиничным комплексом в Алуште (Крым) Riviera Sunrise Resort & Spa. «Компании группы «ИФД КапиталЪ» не совершали никаких противоправных действий ни в одной юрисдикции, где они ведут свою деятельность, поэтому мы не видим оснований для внесения «ИФД КапиталЪ» и лично Ольги Плаксиной (председателя правления группы. — РБК) в санкционный лист США», — говорится в комментарии компании. Она отмечает, что гостиница Riviera Sunrise Resort & Spa в Алуште входит в состав аффилированных лиц «ИФД КапиталЪ» с 2007 года. «ИФД КапиталЪ» утверждает, что будет подавать «апелляцию» на решение Минфина США, хотя известно, что оспорить американские финансовые санкции практически невозможно.

Авторы: Иван Ткачёв, Павел Кошкин, Инна Сидоркова, Екатерина Литова
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