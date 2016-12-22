В Совбезе России заявили о запросе из США по вмешательству в выборы

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Американские власти обращались к России с запросом по поводу атаки российских хакеров на сервер Демократической партии США. Это произошло в конце прошлого года

Как рассказал газете «Коммерсантъ» заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов, в конце прошлого года представители американских властей обращались к Москве по поводу взлома сервера Демократической партии США. По его словам, сделали они это «запоздало», за неделю до президентских выборов, которые состоялись в ноябре.

Храмов рассказал, что запрос поступил по каналу, который был создан в 2013 году о мерах доверия между Россией и США в сфере информационных и коммуникационных технологий. «Но прежде чем воспользоваться этими каналами, известные круги в США задействовали другой механизм — пропаганду», - сказал чиновник.

По словам заместителя секретаря Совбеза, ответ американцам был дан сразу же, в ноябре. «Наши компетентные ведомства, естественно, попросили партнеров дать конкретные IP-адреса, сигнатуры атак и так далее», - объяснил он.

Храмов указывает, что следующий запрос, который содержал дополнительную информацию, пришел уже в начале 2017 года, и на него «был оперативно дан развернутый ответ». Больше, по его словам, запросов с американской стороны не было.

Чиновник не стал вдаваться в детали, что именно говорилось в российском ответном послании. «Были даны исчерпывающие ответы, в том числе технического плана», - сказал он.

Тема вмешательства России в президентские выборы в США была одной из центральных в ходе предвыборной кампании в 2016 году. Уже после победы на выборах Дональда Трампа в Конгрессе начались слушания, посвященные этому вопросу.

19 мая в США был назначен специальный прокурор для расследования возможных связей представителей избирательного штаба Трампа с российскими чиновниками. Им стал бывший глава ФБР Роберт Мюллер. Сам президент США назвал это «величайшей охотой на ведьм в американской истории».