Омбудсмен Москалькова попросила Трампа помиловать летчика Ярошенко

Татьяна Москалькова Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать российского летчика Константина Ярошенко, которого приговорили к 20 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подписала официальное обращение к президенту США Дональду Трампу, в котором попросила главу государства помиловать российского летчика Константина Ярошенко, которого ранее приговорили в США к 20 годам заключения за контрабанду наркотиков. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

«Я написала обращение о помиловании на имя президента страны Трампа», — сообщила омбудсмен. Она также подчеркнула, что в США нет человека, который бы занимался защитой прав человека: «Нет омбудсмена, нет уполномоченного по правам человека».

Ранее Москалькова рассказывала о своем разговоре с супругой российского летчика, которая сообщила ей о тяжелых условиях содержания Ярошенко в тюрьме. По ее словам, россиянин плохо питается и не получает необходимых для жизнедеятельности витаминов, что подорвало его здоровье. Также супруга заключенного отметила, что в американской тюрьме ей не предоставляют длительные свидания с мужем.

Гражданин России, летчик Минобороны Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года в африканской Либерии сотрудниками Агентства национальной безопасности США, которые заподозрили его в подготовке к транспортировке крупной партии наркотиков на территорию США. Его по соответствующему ордеру суда передали американскому управлению по борьбе с распространением наркотиков. В сентябре 2011 года окружной суд США по южному округу штата Нью-Йорк вынес Ярошенко обвинительный приговор за сговор в контрабанде крупной партии кокаина и осудил его на 20 лет заключения в тюрьме. По версии следствия, он также работал на Виктора Бута, который осужден в Америке и отбывает в этой же стране 25-летний срок.​

Россия считает арест и заключение Ярошенко незаконным, официальные представители российских властей и родственники летчика неоднократно обращались к Вашингтону с требованием выдать Ярошенко.

Ярошенко отбывает заключение в тюрьме «Форт-Дикс» в штате Нью-Джерси. В 2014 году он обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его скорой передаче на родину. Эту просьбу он направил после появления сообщений о резком ухудшении его здоровья и после того, как в связи с этим российское внешнеполитическое ведомство выразило демарш советнику-посланнику посольства США в Москве.