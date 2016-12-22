«Росбалт» назвал имя Шляпника из группировки «Шалтай-Болтай»

Под прозвищем Шляпник в группировке «Шалтай-Болтай» скрывался бывший главный редактор газеты «Ижевский наблюдатель» Андрей Некрасов, который проживает сейчас в Литве. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.
Кроме того, агентство уточнило, что именно Некрасов, по версии ФСБ, основал ресурс «Биржа информации», через который хакеры, причем не только из «Шалтая-Болтая», продавали полученные в ходе взлома данные, в том числе письма из взломанных почтовых ящиков чиновников и бизнесменов.
Ранее следователи считали, что прозвище Шляпник принадлежало задержанному и находящемуся в СИЗО Александру Филинову.
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