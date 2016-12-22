Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
«Росбалт» назвал имя Шляпника из группировки «Шалтай-Болтай» 14:24 В Госдуме решили привлечь прокуратуру к защите Поклонской от Transparency 11:59 Порошенко рассказал о «по-доброму» поразившей его Меркель 11:40 Куба назвала «нелепыми» поздравления Трампа с Днем независимости 09:57 Северная Корея произвела очередной запуск неопознанного снаряда 12:01 Лондон пригрозил отказаться от переговоров с Брюсселем при выходе из ЕС 08:26 Бежавший из КНДР рассказал Reuters о хакерском отделе в спецслужбе страны 07:07 В «Единой России» посчитали «недопустимым» ответ Transparency Поклонской 01:28 NYT рассказала о ликвидации почти двадцати информаторов ЦРУ в Китае Вчера, 22:36 Украинская служба Euronews объявила об уходе из эфира 11:16 Трамп станцевал с королем Саудовской Аравии «танец мечей» 01:26 СМИ опубликовали видео нападения на россиянина в Мексике Вчера, 14:17 Пассажирский самолет столкнулся с грузовиком в Лос-Анджелесе 02:04
Лента новостей 14:58 МСК
«Росбалт» назвал имя Шляпника из группировки «Шалтай-Болтай» Политика, 14:24 Лучшие предложения рынка наличной валюты  14:00   USD НАЛ. Покупка 56,87 Продажа 56,91 EUR НАЛ. 63,67 63,67 Порошенко назвал георгиевские ленточки символом «агрессии против Украины» Политика, 13:58 Порошенко сообщил о способности украинцев прожить без российских соцсетей Политика, 13:49 Заключительный тур чемпионата России по футболу. Все матчи. Онлайн Спорт, 13:17 Власти в Якутии предупредили об угрозе затопления города Общество, 13:16 СМИ сообщили о помощи Эр-Рияда в блокировке санкций Трампа в ООН Политика, 13:03 СМИ сообщили о падении в кювет автобуса в Пермском крае Общество, 12:23 Северная Корея произвела очередной запуск неопознанного снаряда Политика, 12:01 В Госдуме решили привлечь прокуратуру к защите Поклонской от Transparency Политика, 11:59 Тиллерсон отказался отвечать на вопрос о правах человека в Эр-Рияде Политика, 11:52 Оргкомитет чемпионата мира по хоккею назвал лучших игроков сборной России Спорт, 11:48 Порошенко рассказал о «по-доброму» поразившей его Меркель Политика, 11:40 В Наро-Фоминском районе Подмосковья на строительном рынке произошел пожар Общество, 11:26 Украинская служба Euronews объявила об уходе из эфира Технологии и медиа, 11:16 Синоптики предупредили об усилении ветра в Москве Общество, 11:03 В Мексике возбудили дело после гибели раненного при атаке на россиянина Общество, 11:02 В Омске при столкновении Honda с микроавтобусом пострадали 8 человек Общество, 10:43 Какие святыни привозили в Россию и сколько верующих они собирали Фотогалерея, 10:15 В Калужской области жертвами пожара в жилом доме стали три человека Общество, 10:14 В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибли пять человек Общество, 10:13 Куба назвала «нелепыми» поздравления Трампа с Днем независимости Политика, 09:57 В подмосковном Лыткарино на складе произошел пожар Общество, 09:48 В Венесуэле автомобиль въехал в толпу демонстрантов Общество, 09:17 Посольство опровергло просьбу Мексики помочь с депортацией россиянина Общество, 08:36 Лондон пригрозил отказаться от переговоров с Брюсселем при выходе из ЕС Политика, 08:26 Мэй заявила о необходимости Брюсселя оплатить миллиардный счет по Brexit Политика, 08:08 Предложившему импичмент Трампа конгрессмену звонят и угрожают Политика, 07:54
«Росбалт» назвал имя Шляпника из группировки «Шалтай-Болтай»
Материалы по теме Суд продлил арест лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» Киселев заявил об отсутствии репутационного ущерба из-за взлома «Шалтая» Второй фигурант дела хакеров «Шалтая-Болтая» признал вину Суд оставил под арестом предполагаемого лидера «Шалтай-Болтая»
14:24
Владислав Гордеев
«Росбалт» назвал имя Шляпника из группировки «Шалтай-Болтай»
Фото: Peter Nicholls / Reuters
Следственное управление ФСБ установило человека, который создал и администрировал ресурс под названием «Биржа информации», а также входил в хакерскую группировку «Шалтай-Болтай» под прозвищем Шляпник

Под прозвищем Шляпник в группировке «Шалтай-Болтай» скрывался бывший главный редактор газеты «Ижевский наблюдатель» Андрей Некрасов, который проживает сейчас в Литве. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.

Кроме того, агентство уточнило, что именно Некрасов, по версии ФСБ, основал ресурс «Биржа информации», через который хакеры, причем не только из «Шалтая-Болтая», продавали полученные в ходе взлома данные, в том числе письма из взломанных почтовых ящиков чиновников и бизнесменов.

Ранее следователи считали, что прозвище Шляпник​ принадлежало задержанному и находящемуся в СИЗО Александру Филинову.

Заметка дополняется. 

Теги
хакеры, письма, "Шалтай-Болтай"
Другие материалы РБК
Тренер рассказала о причинах ухода Юлии Липницкой
АвтоВАЗ начал продажи юбилейной Lada 4x4
14 секретных фактов, историй и тостов о Грузии
Эксперты рассказали, где выгоднее всего открыть рублевый вклад
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку