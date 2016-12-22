Порошенко рассказал о «по-доброму» поразившей его Меркель

«Вчера поздно ночью я вернулся из Берлина, позитивно и очень по-доброму поражен длительным, многочасовым, дружественным, откровенным и содержательным разговором с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это чрезвычайно важно, что в лице этого выдающегося европейского лидера Украина имеет надежного друга и партнера», — сказал он.
По итогам переговоров в Киеве заверили, что Порошенко договорился Меркель о «высокой вероятности» продления антироссийских санкций Евросоюза в случае невыполнения минских договоренностей». По словам украинского президента, Россия «не выполняет минские соглашения», поэтому необходимо разработать сценарий, который бы «мотивировал Россию сесть за стол переговоров».
Ранее Ангела Меркель заявила, что стороны обсудят на переговорах выполнение минских соглашений и текущую ситуацию на Украине. Кроме того, канцлер Германии отметила, что переговоры в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина) будут продолжены, а также пообещала рассказать Порошенко о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 2 мая в Сочи.