Гавана назвала «нелепыми» поздравления Трампа с Днем независимости

Празднования дня независимости Кубы Фото: Ramon Espinosa / AP

Кубинские власти назвали «спорными» и «нелепыми» поздравления американского президента Дональда Трампа со 115-ой годовщиной образования Республики Куба. В Гаване заявили, что отсчитывают время от революции 1959 года под руководством Фиделя Кастро

Правительство Кубы назвало заявление президента США Дональда Трампа, в котором он поздравил кубинский народ с Днем независимости, «нелепым» и «спорным», сообщает агентство EFE.

Соответствующее заявление правительства Рауля Кастро было зачитано в эфире национального телевидения Кубы.

Кубинские власти назвали Трампа «плохо информированным президентом США». В заявлении Гаваны отмечалось, что США считают датой образования Кубинской республики 20 мая. Однако в Гаване отметили, что тогда «родилась американская неоколония, просуществовавшая до 1 января 1959 года», когда на Кубе одержала победу революция во главе с Фиделем Кастро, что «положило конец проамериканскому режиму диктатора Фульхенсио Батисты».

20 января 1902 году была образована республика Куба и в должность вступил ее первый избранный президент Томас Эстрада Пальма.

Однако на Кубе этот день не является государственным праздником. День Триумфа революции отмечают на острове 1 января в память о победе Кубинской революции 1959 года.

В своем поздравлении со 115-ой годовщиной со дня рождения Республики Куба Дональд Трамп заявил о «самых теплых пожеланиях» кубинским американцам и пообещал, что он будет стараться сделать так, чтобы Куба имела правительство, уважающее демократию и гражданские свободы.

«Сегодня мы помним таких патриотов, как Хосе Марти, который посвятил себя созданию Кубы как экономически конкурентоспособной и политически независимой нации. Он напоминает нам, что жестокий деспотизм не может погасить пламя свободы в сердцах кубинцев и что несправедливые преследования не могут мешать мечтам кубинцев о том, чтобы их дети могли жить без угнетения», — говорилось в заявлении Трампа. «Народ Кубы заслуживает правительства, которое мирно поддерживает демократические ценности, свободу в экономике, свободу вероисповедания и права человека, и моя администрация стремится к достижению этого», — говорится в письменном заявлении президента США.



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Предыдущая администрация Барака Обамы проводила курс нормализации отношений с Кубой, в Гаване было открыто американское посольство, остров посетил с визитом президент США. Однако после прихода к власти Трампа Белый дом заявил о пересмотре политики в отношении Кубы. Трамп заявил, что готов разорвать договор о нормализации отношений с Кубой, если его не удастся пересмотреть на более выгодных для Вашингтона условиях. В марте с критикой политики Дональда Трампа выступил кубинский лидер Рауль Кастро. «Новая повестка дня правительства США угрожает началом радикальной и эгоистичной торговой политики, которая будет влиять на конкурентоспособность нашей внешней торговли; нарушением экологических соглашений, выслеживанием и депортацией мигрантов», — заявил тогда Кастро.

