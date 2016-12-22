Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Гавана назвала «нелепыми» поздравления Трампа с Днем независимости 09:57 Лондон пригрозил отказаться от переговоров с Брюсселем при выходе из ЕС 08:26 Бежавший из КНДР рассказал Reuters о хакерском отделе в спецслужбе страны 07:07 В «Единой России» посчитали «недопустимым» ответ Transparency Поклонской 01:28 NYT рассказала о ликвидации почти двадцати информаторов ЦРУ в Китае Вчера, 22:36 Умер бывший президент Удмуртии Александр Волков Вчера, 22:57 Россия подала в ВТО иск против Украины из-за постоянно вводимых санкций Вчера, 18:15 В ФБК ответили на предложение Поклонской о проверке фонда на коррупцию Вчера, 15:59 Yota выплатит 20 млн руб. компенсации из-за сбоя «МегаФона» Вчера, 14:47 МИД ответил на публикацию статьи о «пропаганде Путина» Вчера, 17:21 Трамп станцевал с королем Саудовской Аравии «танец мечей» 01:26 СМИ опубликовали видео нападения на россиянина в Мексике Вчера, 14:17 Пассажирский самолет столкнулся с грузовиком в Лос-Анджелесе 02:04
Лента новостей 10:25 МСК
В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибли пять человек Общество, 10:13 Лучшие предложения рынка наличной валюты  10:00   USD НАЛ. Покупка 56,85 Продажа 56,93 EUR НАЛ. 63,65 63,67 Гавана назвала «нелепыми» поздравления Трампа с Днем независимости Политика, 09:57 В подмосковном Лыткарино на складе произошел пожар Общество, 09:48 В Венесуэле автомобиль въехал в толпу демонстрантов Общество, 09:17 Посольство опровергло просьбу Мексики помочь с депортацией россиянина Общество, 08:36 Лондон пригрозил отказаться от переговоров с Брюсселем при выходе из ЕС Политика, 08:26 Мэй заявила о необходимости Брюсселя оплатить миллиардный счет по Brexit Политика, 08:08 Предложившему импичмент Трампа конгрессмену звонят и угрожают Политика, 07:54 CNN сообщил о планах США запретить электронику на авиарейсах из страны Общество, 07:13 Бежавший из КНДР рассказал Reuters о хакерском отделе в спецслужбе страны Политика, 07:07 Мексика попросит Россию о помощи в депортации раненного россиянина Политика, 06:41 Новая Зеландия планирует начать свою космическую программу Технологии и медиа, 06:12 В Иерусалиме Трампа поселят в бронированные апартаменты Политика, 05:40 Вашингтон расследует возможную утечку радиации из хранилища в Хэнфорде Общество, 04:54 Сооснователь Twitter извинился за роль соцсети в победе Трампа Политика, 04:06 На акции «Ночь в музее» в Artplay неизвестный измазал картину краской Общество, 03:59 СМИ узнали о гибели двух человек при ДТП с участием Ferrari в Подмосковье Общество, 03:25 Порошенко рассказал о договоренностях с Меркель по санкциям против России Политика, 03:01 Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Башкирии Общество, 02:40 Пассажирский самолет столкнулся с грузовиком в Лос-Анджелесе Общество, 02:04 Раненного в Мексике россиянина перевели в искусственную кому Общество, 01:42 В «Единой России» посчитали «недопустимым» ответ Transparency Поклонской Политика, 01:28 Трамп станцевал с королем Саудовской Аравии «танец мечей» Политика, 01:26 Вице-президент Союза ММА России госпитализирован в Москве Общество, 00:52 В здании «Конгресса украинских националистов» взорвалась боевая граната Политика, 00:33 Делегация РПЦ прибыла в Италию за частью мощей Николая Чудотворца Общество, 00:30 Йеменские повстанцы-хуситы сбили истребитель ВВС Саудовской Аравии Политика, Вчера, 23:58
Гавана назвала «нелепыми» поздравления Трампа с Днем независимости
09:57
Владислав Гордеев
Гавана назвала «нелепыми» поздравления Трампа с Днем независимости

Празднования дня независимости Кубы

Фото: Ramon Espinosa / AP
Кубинские власти назвали «спорными» и «нелепыми» поздравления американского президента Дональда Трампа со 115-ой годовщиной образования Республики Куба. В Гаване заявили, что отсчитывают время от революции 1959 года под руководством Фиделя Кастро

Правительство Кубы назвало заявление президента США Дональда Трампа, в котором он поздравил кубинский народ с Днем независимости, «нелепым» и «спорным», сообщает агентство EFE.

Соответствующее заявление правительства Рауля Кастро было зачитано в эфире национального телевидения Кубы.

Кубинские власти назвали Трампа «плохо информированным президентом США». В заявлении Гаваны отмечалось, что США считают датой образования Кубинской республики 20 мая. Однако в Гаване отметили, что тогда «родилась американская неоколония, просуществовавшая до 1 января 1959 года», когда на Кубе одержала победу революция во главе с Фиделем Кастро, что «положило конец проамериканскому режиму диктатора Фульхенсио Батисты».

20 января 1902 году была образована республика Куба и в должность вступил ее первый избранный президент Томас Эстрада Пальма.

Однако на Кубе этот день не является государственным праздником. День Триумфа революции отмечают на острове 1 января в память о победе Кубинской революции 1959 года.

В своем поздравлении со 115-ой годовщиной со дня рождения Республики Куба Дональд Трамп заявил о «самых теплых пожеланиях» кубинским американцам и пообещал, что он будет стараться сделать так, чтобы Куба имела правительство, уважающее демократию и гражданские свободы.

«Сегодня мы помним таких патриотов, как Хосе Марти, который посвятил себя созданию Кубы как экономически конкурентоспособной и политически независимой нации. Он напоминает нам, что жестокий деспотизм не может погасить пламя свободы в сердцах кубинцев и что несправедливые преследования не могут мешать мечтам кубинцев о том, чтобы их дети могли жить без угнетения», — говорилось в заявлении Трампа. «Народ Кубы заслуживает правительства, которое мирно поддерживает демократические ценности, свободу в экономике, свободу вероисповедания и права человека, и моя администрация стремится к достижению этого», — говорится в письменном заявлении президента США.

Последний выбор Кастро: начнет ли Куба переход к демократии в 2018 году

Предыдущая администрация Барака Обамы проводила курс нормализации отношений с Кубой, в Гаване было открыто американское посольство, остров посетил с визитом президент США. Однако после прихода к власти Трампа Белый дом заявил о пересмотре политики в отношении Кубы. Трамп заявил, что готов разорвать договор о нормализации отношений с Кубой, если его не удастся пересмотреть на более выгодных для Вашингтона условиях. В марте с критикой политики Дональда Трампа выступил кубинский лидер Рауль Кастро. «Новая повестка дня правительства США угрожает началом радикальной и эгоистичной торговой политики, которая будет влиять на конкурентоспособность нашей внешней торговли; нарушением экологических соглашений, выслеживанием и депортацией мигрантов», — заявил тогда Кастро.
  

Теги
Куба, Дональд Трамп
Другие материалы РБК
АвтоВАЗ начал продажи юбилейной Lada 4x4
Машина стоимостью более $800 тыс., конструкция которой стала гостайной
Олимпийский чемпион скончался в возрасте 37 лет
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
Экзамены на водительские права разрешили сдавать на площадках автошкол
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку