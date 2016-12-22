Лондон пригрозил отказаться от переговоров с Брюсселем при выходе из ЕС

Правительство Великобритании откажется от переговоров по Brexit, если Брюссель будет настаивать на требовании выплатить € 100 млрд. за выход из Евросоюза, заявил министр по вопросам выхода страны из ЕС Дэвид Дэвис. Он предупредил, что в противном случае переговоры превратятся в «хаос». Об этом министр заявил в интервью The Sunday Times.
Дэвис пояснил, что государствам ЕС придется изменить свою позицию, если они хотят увидеть прогресс на переговорах. При этом добавил, что даже 1 млрд фунтов стерлингов считает большой платой за выход из ЕС. Издание также приводит высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая считает, что деньги, уплаченные Великобританией в прошлом, должны учитываться при расчете суммы компенсации за Brexit.
Высокопоставленный представитель ЕС ответил на это, что шансы на выход Великобритания из ЕС без заключения новых соглашений теперь «превышают 50%».
Ранее газета Financial Times сообщила, что Брюссель может повысить «цену» за выход и ЕС: если раньше глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер оценивал стоимость выхода из ЕС для Великобритании в €60 млрд, то в связи с жесткой позицией Берлина и Парижа эта сумма может возрасти до €100 млрд.