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Лондон пригрозил отказаться от переговоров с Брюсселем при выходе из ЕС
08:26
Владислав Гордеев
Лондон пригрозил отказаться от переговоров с Брюсселем при выходе из ЕС

Дэвид Дэвис

Фото: Hannah McKay / Reuters
Великобритания может отказаться от переговоров с Брюсселем при выходе из Евросоюза, если страны блока не откажутся от чрезмерных, по мнению Лондона, финансовых требований при согласовании Brexit. Об этом заявил профильный министр Дэвид Дэвис

Правительство Великобритании откажется от переговоров по Brexit, если Брюссель будет настаивать на требовании выплатить € 100 млрд. за выход из Евросоюза, заявил министр по вопросам выхода страны из ЕС Дэвид Дэвис. Он предупредил, что в противном случае переговоры превратятся в «хаос». Об этом министр заявил в интервью The Sunday Times.

Дэвис пояснил, что государствам ЕС придется изменить свою позицию, если они хотят увидеть прогресс на переговорах. При этом добавил, что даже 1 млрд фунтов стерлингов считает большой платой за выход из ЕС. Издание также приводит высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая считает, что деньги, уплаченные Великобританией в прошлом, должны учитываться при расчете суммы компенсации за Brexit.

Высокопоставленный представитель ЕС ответил на это, что шансы на выход Великобритания из ЕС без заключения новых соглашений теперь «превышают 50%».

Ранее газета Financial Times сообщила, что Брюссель может повысить «цену» за выход и ЕС: если раньше глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер оценивал стоимость выхода из ЕС для Великобритании в €60 млрд, то в связи с жесткой позицией Берлина и Парижа эта сумма может возрасти до €100 млрд.​ 

Теги
Евросоюз, переговоры, Brexit
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