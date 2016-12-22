В Иерусалиме Трампа поселят в бронированные апартаменты

Крупная операция Секретной службы США, которая занимается охраной первых лиц страны, была запущена для обеспечения безопасности президента США Дональда Трампа во время его визита в Иерусалим, который произойдет на следующей неделе, сообщает NBC. По данным телеканала, в операции примут около 1 тыс. сотрудников службы.
При этом номер отеля King David Hotel, в котором остановится Трамп, будет защищен от взрывов, газовой атаки и оборудован пуленепробиваемом стеклом. Об этом телеканалу сообщил менеджер отеля King David Hotel Шелдон Ритц.
"Президентские апартаменты оборудованы отдельной вентиляции на случай газовой атаки и способны выдержать попадание из РПГ», - сказал Ритц, отметив, что одна ночь в таком номере стоит $5700. Он добавил, что сотрудники президентской охраны установят специальное стекло, которое также будет защищать номер от взрывов.
Для того, чтобы предотвратить атаку смертников на автомобилях на отелях перед въездом на территорию отеля установят два автобуса.