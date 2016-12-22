Орешкин пообещал Путину подобрать себе зама из «Лидеров России»

Министр рассказал Путину, что получил «много интересных резюме» по социальным сетям. Теперь глава Минэкономразвития намерен подобрать себе заместителя из числа участников конкурса «Лидеры России»

Максим Орешкин ​ (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

В Министерстве экономического развития проводят пилотный проект по публичному подбору кадров, рассказал глава ведомства Максим Орешкин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Министр заявил, что в ведомстве «недавно через социальные сети набирали» кадры. Теперь в Минэке планируют подыскать человека на должность замглавы ведомства, кандидат будет выбран из числа победителей конкурса «Лидеры России», рассказал Орешкин.

«Лидеры России» — конкурс управленцев, о запуске которого 11 октября заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Проект нацелен на поиск «наиболее перспективных и талантливых» управленцев в России, рассказывал он. Заявку на участие на специальном сайте может оставить любой россиянин в возрасте до 50 лет, имеющий управленческий опыт. Финал конкурса запланирован на начало 2018 года, по его итогам отберут 300 управленцев, которые получат гранты в размере 1 млн руб. Победители конкурса будут работать с наставниками, в их числе — глава президентской администрации Антон Вайно и его первый заместитель Кириенко, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, другие федеральные чиновники, глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и, как указано на сайте конкурса, «другие лидеры из разных сфер бизнеса и государственного управления».

«Неплохо. То есть себе кадры набираете?» — отреагировал на планы Орешкина Путин. Министр экономического развития рассказал, что ему в соцсетях прислали «много интересных резюме», в том числе от россиян, работающих за рубежом. Орешкин сказал президенту, что они хотят вернуться в Россию и проявить себя, в частности, на госслужбе.

В начале месяца Орешкин заявил о нехватке кадров в министерстве и предложил желающим работать в Минэке написать ему в соцсетях и прислать резюме. 9 октября министр написал на своей странице в Facebook, что получил более 400 резюме по соцсетям, после «первичной обработки» их осталось 264.

Публичный подбор кадров ранее в этом году провел глава Чечни Рамзан Кадыров. Он написал 11 мая в своем Instagram, что отобрал в свою команду шестерых участников передачи ВГТРК «Команда». В частности, Кадыров назначил первым замминистра по делам молодежи Муслима Байтазиева.