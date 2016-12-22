Экс-губернатора Новосибирской области приговорили к трем годам условно

Бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, которого суд признал виновным в превышении полномочий, приговорили к трем годам условно

Василий Юрченко (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Центральный районный суд Новосибирска приговорил к трем годам условно бывшего губернатора области Василия Юрченко. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Юрченко, кроме того, лишен права занимать руководящие должности. Бывшему руководителю области вменяют ч. 2 ст. 2 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Судом установлено, что Юрченко причинил вред компании «ГазТрансКом» в виде неполученного дохода на 14 млн руб., а также области в виде недополучения доходов и налогов на 4,3 млн руб. Компания полностью принадлежит Новосибирской области.

Как сообщает СК, экс-губернатор в результате действий, выходящих «за пределы предоставленных ему должностных полномочий», ограничил права юрлиц и физлиц на участие в аукционе на приобретение недвижимости в Новосибирске. Он отменил назначенный «ГазТрансКом» открытый аукцион по продаже незавершенного объекта строительства в центре города (начальная цена 40,4 млн руб.). После этого договор купли-продажи передали компании «Тактика», установив максимальную цену в пределах 20 млн руб.

Суд наложил арест на загородный дом Юрченко стоимостью более 12,6 млн руб, земельный участок, а также баню и помещение в городе Новосибирске.

Бывший губернатор свою вину не признал. Он говорил, что освоение участка, о котором идет речь, началось без его участия еще в 2005 году.