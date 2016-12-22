СМИ назвали дату первого за 200 лет отречения императора Японии

Император Японии Акихито, который ранее изъявил желание покинуть престол в связи с преклонным возрастом, уступит место молодому принцу в последний день марта. Уже на следующих день на трон взойдет 57-летний принц Нарухито

Император Акихито (Фото: Reuters)

Правительство Японии уже практически решило вопрос о дате отречения от престола 83-летнего императора Акихито. По данным источников газеты Asahi Shimbun, оно состоится 31 марта 2019 года.

На следующий день, 1 апреля, престол должен занять новый император Японии — крон-принц Нарухито, которому 57 лет.

Отречение императора Японии от престола произойдет впервые за последние 200 лет. Акихито — 125-й император Японии, старший сын императора Хирохито, при котором Япония вступила во Вторую мировую войну. Он взошел на трон в 1989 году, после смерти отца.

В соответствии с законами Японии, император находится на престоле пожизненно и может покинуть его только со своей смертью. Однако для Акихито сделали исключение: он сам заявил о желании сложить полномочия в связи с преклонным возрастом. В июне 2017 года парламент Японии принял закон о процедуре отречения императора Акихито, действие которого не распространяется на другие случаи.

Последним императором, сложившим с себя полномочия, считается император Кокаку, правивший страной на рубеже XVIII—XIX веков. Он отрекся от престола в 1817 году и передал власть своему сыну. После поражения Японии во Второй мировой войне император Японии потерял право вмешиваться в управление государством, он является формальным главой государства и считается духовным лидером нации.