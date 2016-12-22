Буш завуалированно покритиковал Трампа и не назвал его имени

Бывший президент США Джордж Буш-младший выступил с критикой протекционизма, углубления раскола в американском обществе, а также изоляции страны. При этом он ни разу не назвал имени действующего президента Дональда Трампа

Джордж Буш (Фото: Lucy Nicholson / Reuters)

43-й президент Соединенных Штатов Джордж Буш выступил с речью, в которой критически отозвался о политике действующей администрации, однако при этом он ни разу не упомянул имя Дональда Трампа, пишет The New York Times.

«Мы видим угасающую уверенность в ценности свободных рынков и международной торговли, забывая о том, что за протекционизмом следуют конфликты, нестабильность и бедность. Мы видели возвращение изоляционистских настроений, забывая, что хаос и безысходность в отдаленных местах непосредственно угрожают безопасности Америки», — заявил Буш, выступая на двухпартийной конференции в нью-йоркском Bush Institute.

​Бывший президент отметил, что в Соединенных Штатах назрел кризис доверия, который поставил под угрозу их исторические идеалы. «Таким образом, нам нужно вспомнить и восстановить свою собственную идентичность», — сказал он. «У американцев большое преимущество. Чтобы обновить нашу страну, нам нужно только помнить о наших ценностях», — заявил Буш.