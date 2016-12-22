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Власти объединят в борьбе за молодежь бизнес, церковь и общество
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Власти объединят в борьбе за молодежь бизнес, церковь и общество
Политика, 00:00
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Власти объединят в борьбе за молодежь бизнес, церковь и общество
Федеральное собрание, министерства и Росмолодежь готовят рамочный законопроект о молодежной политике. Для работы с молодежью документ объединит чиновников, бизнес, религиозные и общественные организации, рассказали РБК его авторы
Фото: Роман Балаев / ТАСС

Закон для молодых

К началу декабря Совет Федерации представит рамочный законопроект «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации», рассказала РБК один из соавторов документа, сенатор Татьяна Лебедева. По поручению председателя верхней палаты Валентины Матвиенко в его разработке участвуют сенаторы и депутаты, палаты молодых ​​законодателей, представители министерств спорта, образования и науки, Росмолодежи и молодежных союзов и привлеченные эксперты. После публичного обсуждения законопроекта в верхней палате его внесут в Госдуму.

Законопроект «установит четкий правовой статус молодежи и обеспечит правовое регулирование молодежной политики в России», сказал РБК другой соавтор документа, профессор МГИМО Андрей Кочетков. К участию в молодежной политике привлекут «органы власти, бизнес-сообщества, религиозные организации, молодежные, детские и иные общественные объединения», говорится в концепции законопроекта (есть у РБК).

В концепции закона прописано создание «единой молодежной политики, предполагающей совместные действия органов власти всех уровней и структур гражданского общества». Концепцию обсуждали на проходящем в Сочи международном фестивале молодежи и студентов, отметила сенатор Лебедева. По ее словам, предварительно молодыми людьми авторы документа договорились считать россиян от 14 до 30 или 35 лет, но «эти временные рамки могут подвинуться после обсуждения с экспертами».

Представители НКО хотели бы видеть в законопроекте механизмы социальных лифтов, прокомментировала РБК член Общественной палаты Светлана Кузнецова. По ее словам, к молодежной политике надо чаще привлекать представителей региональных общественных палат, которые «постоянно работают с молодежью».

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В законе должен быть прописан отдельный блок — «популяризация и вовлечение в предпринимательскую деятельность российской молодежи», полагает президент организации «Опора России» Александр Калинин. Президент организации «Деловая Россия» Александр Репик сообщил РБК, что в России необходимо менять законодательную базу, так как сейчас все больше и больше людей, не достигших 18 лет, активно вовлечены в коммерческую деятельность.

«За счет распространения цифровых технологий появился майнинг, удаленная работа, фрилансерство. Сейчас уже воспринимается абсолютно естественно, когда ребята в 13 лет в чем-то более компетентны, чем мы», — пояснил Репик. Синодальный отдел по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ на момент сдачи материала не ответил на запрос РБК.

Социальные гарантии

Документ затронет сферы образования, культурной жизни, занятости, предпринимательской деятельности, социальных услуг и жилищных проблем молодежи и молодых семей, а также их участия в политике.

В документе пропишут гарантии для молодых семей, рассказал РБК еще один его автор, депутат от «Единой России» Андрей Козенко. Например, для молодых специалистов — право по трудоустройству на первое рабочее место и стажировки в госорганах со снижением квалификационных требований. Законопроект может регулировать и вопросы получения молодежными движениями бюджетного финансирования, добавил депутат.

Борьба с протестами

После прошедших в этом году массовых митингов сторонников Алексея Навального авторы законопроекта обсуждают возможность появления в документе инициатив, связанных с наказанием за участие подростков в несанкционированных акциях.

Фото: Антон Сергиенко / РБК

«Этот закон призван регулировать, а не ужесточать», — сказал РБК глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, который не согласен с появлением в законе о молодежи санкций за участие подростков в несогласованных митингах. Но Андрей Козенко полагает, что в законе все же пропишут такие ограничения. «Я не исключаю, что это будет не один законопроект, а пакет. Могут быть другие законы-спутники, где может быть проект, который накладывает такие ограничительные меры», — отметил он.

Кто курирует молодежь

В России есть профильный орган, ответственный за молодежную политику — Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь, созданная в 2008 году на основе Госкомитета по делам молодежи). Это агентство подчиняется Министерству образования и науки. В 2013 году руководство Росмолодежи вместе с представителями ведомства представили проект «Стратегии развития молодежи на период до 2025 года». Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил этот документ, направленный на «создание благоприятных условий для самореализации» молодых людей.

Появление рамочного закона о молодежи связано с тем, что имеющиеся отдельные акты, регламентирующие молодежную политику, «очень разрознены», считает глава АПЭК Дмитрий Орлов. «Вполне возможно, что появление закона призвано привлечь внимание молодых россиян к деятельности властей и отвлечь их от оппозиционных поступлений. Думаю, это не главная цель [законопроекта], но она в десятке важнейших», — добавил политолог.

Глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, напротив, связывает появление инициативы в первую очередь с попытками власти «перетянуть на свою сторону молодежь, увлеченную протестными акциями и [политиком Алексеем] Навальным. «С этой точки зрения мне кажется странной идея привлечь к его разработке религиозные организации, — отметил он. — Молодежи нужна не столько церковь, сколько четкий образ будущего». Нынешний закон вряд ли решит проблему отсутствия этого образа, добавил эксперт.

Авторы: Евгения Кузнецова, Вера Холмогорова, Екатерина Копалкина.
Теги: Совет Федерации , Росмолодежь , молодежная политика
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