Пентагон отверг обвинения в поддержке наступления террористов в Идлибе

США не поддерживали наступление террористов из «Джабхат ан-Нусра» в Сирии. Ранее Генштаб России заявил о том, что взвод военной полиции России попал в окружение террористов, а само наступление было «инициировано спецслужбами США»

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В Пентагоне назвали «безосновательными» заявления о том, что «правительство США обеспечивало какую либо поддержку «Фронту аль-Нусра» («Джабхат ан-Нусре»)». Об этом заявил РБК представитель Пентагона майор Адриан Рэнкин Гэллоуэй. Так он прокомментировал слова ​начальника главного оперативного управления Генштаба России Сергея Рудского, который заявил, что наступление террористов из запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусры» было инициировано спецслужбами США. По версии российского Генштаба, атака террористов была необходима, чтобы остановить «успешно развивающееся наступление правительственных войск к востоку от Дэр-Эз-Зора».

«Позиция США по «Фронту аль-Нусра» не изменилась — это филиал «Аль-Каиды» [запрещенная в России организация] и группировка, признанная иностранной террористической организацией. «Фронт аль-Нусра» публично объявил себя частью «Аль-Каиды» — они разделяют цели «Аль-Каиды», а не сирийского народа», — указал Рэнкин Галлоуэй.

США не раз демонстрировали, что готовы бороться с «Аль-Каидой» в любое время и в любом месте, чтобы защитить себя и региональных партнеров, сказал РБК другой представитель Пентагона Эрик Пахон. «Это сирийский режим позволил северо западной части Сирии стать безопасной гаванью для террористов «Аль-Каиды», которые угрожают сирийскому народу, стабильности всего региона и безопасности США», — заявил Пахон.

В среду начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской сообщил журналистам, что взвод российской военной полиции из 29 человек оказался заблокированным террористами «Джабхат ан-Нусра» в Идлибе, который объявлен зоной деэскалации конфликта в Сирии. Обороняться от террористов российским полицейским помогал отряд племени муали, которое подписало соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий.

Видео: Телеканал «Звезда»

Благодаря поддержке штурмовиков Су-25, наносивших удары по живой силе и бронеобъектам боевиков «с предельно малых высот» российским военным удалось отразить атаку террористов. Позднее телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись, на которой видно, как ВКС России обстреливают боевиков «Джабхат-ан-Нусра», которые окружили взвод российской военной полиции. В результате, по словам Рудского, российские военные «с боями», но «без потерь» вышли в район расположения правительственных войск. Три человека, по его словам, получили ранения.