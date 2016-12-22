Порошенко в Совбезе ООН попросил ввести миротворцев на границу с Россией

Президент Украины Петр Порошенко выступил в Совбезе ООН с идеей разместить миротворцев на границе с Россией в Донбассе. По его мнению, это позволит «восстановить справедливость»

Петр Порошенко (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Выступая в Совбезе, Порошенко напомнил, что Украина всегда активно участвовала в миротворческих операциях ООН. «Теперь нам самим нужно плечо миротворцев. Дорога к миру заключается в постоянном международном контроле над неконтролируемым участком границы между Россией и Украиной», — цитирует президента агентство УНИАН.

Порошенко подчеркнул, что мира в Донбассе не будет, «если не остановить попадание туда иностранных войск и оружия».

«Размещение миротворцев ООН на границе позволит восстановить справедливость, а не зацементировать оккупацию. А справедливость заключается в одном: вернуть суверенитет Украины на своей территории. Обеспечить гарантию того, что никто не отнимет свободу у Украины», — сказал Порошенко.

Глава украинского государства также обвинил Россию в агрессии против его страны. «Российский лейтмотив, что «нас там нет», не выдерживает никакой критики», — сказал Порошенко. По его словам, «есть неопровержимые факты того, что Россия создает, руководит и спонсирует террористов, действующих в Донбассе».

По словам Порошенко, развернуть миротворцев нужно «чем раньше, тем лучше», указав, что на неконтролируемых Киевом территориях «людей могут убить только потому, что они ходят в «неправильные» церкви, говорят на «неправильном» языке или просто с чем-то не согласны».

Украинское предложение по миротворцам отличается от идеи, которую озвучил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС 5 сентября. Тогда глава государства заявил о готовности Москвы поддержать начало миротворческой миссии ООН в Донбассе. Однако Путин говорил о том, что миротворцев следует разместить на линии разграничения военных Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Позже Путин в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель подчеркнул, что Россия согласится с работой миротворцев «не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки». 7 сентября Порошенко заявил, что согласование параметров размещения миротворческой миссии с участием России невозможно, поскольку этот формат «не предусматривает участие страны-агрессора». Он подчеркнул, что миротворцы должны находиться на всей территории неконтролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей, а также на границе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 сентября объяснил, что размещение миротворцев на границе будет противоречить минским договоренностям. «В минских соглашениях прописано, что украинское правительство может получить контроль над границей только после выполнения других положений соглашения», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

