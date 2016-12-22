Боевики в Сирии попытались захватить взвод военной полиции России

Взвод российской военной полиции на несколько часов был заблокирован в Идлибе в Сирии. На российских военных напали террористы из «Джабхат ан-Нусры», а обороняться им помогал отряд из племени Муали, заявили в Генштабе России

Российские солдаты в Сирии (Фото: AP)

Взвод российской военной полиции из 29 человек оказался заблокированным террористами запрещенной в России группировки «Джабхат ан-Нусра» в Идлибе, который объявлен зоной деэскалации конфликта в Сирии. Об этом говорится в заявлении ​начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергея Рудского журналистам, поступившем в РБК.

«В результате нападения бандитов взвод военной полиции в количестве 29 человек оказался блокированным и в течение нескольких часов отражал атаки превосходящего противника плечом к плечу с отрядом племени Муали, которое подписало соглашение о присоединение к режиму прекращения боевых действий и осталось ему верно в этой непростой ситуации», — сказал Рудской.

По его словам, для освобождения российских полицейских была сформирована специальная группа. С ее помощью российские полицейские смогли отразить атаку террористов. Во время боя российские штурмовики Су-25 нанесли удары по бронированным объектам террористов с предельно малых высот, рассказал Рудской.

По данным Генштаба, за сутки ударами авиации были уничтожены 187 объектов, около 850 террористов, 11 танков, 4 БМП, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей, 38 складов вооружения.

Рудской подчеркнул, что боевики хотели захватить взвод военной полиции. Сам взвод работал на наблюдательном пункте, развернутом в Идлибе в качестве сил контроля деэскалации конфликта, заключил представитель Генштаба. При прорыве окружения боевиков были ранены трое российских военных. «В ходе операции получили ранения три военнослужащих ССО. Все участники этой уникальной операции представлены к государственным наградам», — сказал представитель Генштаба.

Он подчеркнул, что наступление было инициировано спецслужбами США. Это было сделано, по версии Генштаба, чтобы остановить «успешно развивающееся наступление правительственных войск к востоку от Дэр-Эз-Зора».

В середине сентября Россия, Турция и Иран в очередной раз договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии — зон, где в течение шести месяцев использование оружия будет запрещено. Такими зонами были признаны пригород Дамаска, некоторые районы на севере провинции Хомс, провинция Идлиб и части соседних провинций — Латакия, Хама и Алеппо.

Глава Минобороны Сергей Шойгу в августе этого года говорил, что создание зон деэскалации могло бы помочь практически завершить конфликт. «В Сирии нам удалось, отделив одних от других, создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну», — отмечал Шойгу.