Шредер предсказал сохранение Крыма в составе России при новом президенте

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает, что ни один из будущих президентов России не откажется от Крыма. По его мнению, Германии не стоит руководствоваться интересами США в отношениях с Москвой

Герхард Шредер (Фото: Federico Gambarini / dpa / AP)

В интервью изданию Stern Шредер заявил, что Германия не должна ставить под угрозу отношения с Россией, руководствуясь взглядами США. По его мнению, американцы не заинтересованы в сильной России, однако у Европы, и особенно у Германии, есть свои интересы.

Бывший канцлер также заявил, что многие россияне разочарованы санкциями со стороны Берлина. «Я часто слышу в разговорах такую фразу: «Ведь мы помогли воссоединению Германии», — отметил он. Шредер отметил, что Крым был частью России с XVIII века. «Я предсказываю, что ни один президент России не откажется от Крыма», — подчеркнул политик.

Также Шредер раскритиковал отправку 450 немецких военнослужащих в страны Балтии: «Это не прямая угроза для России, но мы посылаем ложный сигнал, когда размещаем своих солдат возле российской границы».

Прокомментировал экс-канцлер Германии и свои отношения с президентом России Владимиром Путиным. «Да, мы дружим, и я буду поддерживать с ним дружеские отношения. Но это не имеет никакого отношения к политике, потому что я сейчас не занимаю никакой государственной должности», — отметил Шредер.

11 августа стало известно, что правительство России выдвинуло Шредера в совет директоров компании «Роснефть». Ранее об этом также сообщили источники РБК. Голосование по кандидатуре политика должно пройти в ходе внеочередного заседания акционеров 29 сентября.

С критикой Шредера выступила нынешний канцлер Германии Ангела Меркель. Она назвала его намерение войти в совет «Роснефти» «ненормальным», поскольку российская компания включена в санкционный список Евросоюза.