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Кремль увидел в поддержке выдуманного преемника абсолютное доверие Путину
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Кремль увидел в поддержке выдуманного преемника абсолютное доверие Путину
Политика, 12:57
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Кремль увидел в поддержке выдуманного преемника абсолютное доверие Путину
По словам пресс-секретаря президента, проведенный «Левада-центром» опрос доказал, что россияне доверяют Путину и его кадровой политике
Фото: Александр Демянчук / Reuters

Готовность значительной части россиян проголосовать на президентских выборах за совершенно неизвестного им человека при условии, что того выдвинет Владимир Путин, свидетельствует о доверии россиян к действующему президенту, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Со всеми известными допусками и оговорками, которые должно содержать любое социологическое исследование, можно сказать, что говорить это может только об одном — об абсолютно доминирующем доверии к главе государства и его кадровой политике», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

В среду, 20 сентября, «Левада-центр» объявил о проведении им социологического эксперимента — в ходе обычного опроса об избирательных предпочтениях респондентам был задан вопрос-ловушка о том, готовы ли они проголосовать за кандидата по имени Андрей Семенов, в поддержку которого уже выступил Путин.

Ловушка состояла в том, что такого политика, как Андрей Семенов, в реальности не существует, он от начала до конца был выдуман организаторами опроса. Это, однако, не помешало 18% респондентов заявить, что они могли бы поддержать Семенова на выборах президента.

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Социолог Левада-центра Карина Пипия пояснила, что «эксперимент проводился для понимания того, насколько авторитет действующего президента распространяется на сферу электоральных установок россиян».

Согласно тому же опросу, за Путина на выборах президента готовы проголосовать 48% всех респондентов и 60% тех, кто намерен принять участие в выборах.

Автор: Евгений Калюков.
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