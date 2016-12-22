Глава Госдумы объявил о победе над депутатами-прогульщиками

По словам Вячеслава Володина, открывшееся 20 сентября заседание Госдумы стало первым, на котором некоторые депутаты отсутствуют только по уважительным причинам

Вячеслав Володин (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

В Госдуме открылось первое в ее истории пленарное заседание, которое не прогулял ни один депутат, заявил спикер Вячеслав Володин.

«Наверное, первое такое пленарное заседание, когда у нас отсутствуют [депутаты — ИФ] только по уважительным причинам: в командировках, в составе делегаций, исполняя полномочия членов Совета думы либо находятся на больничном», — сказал Володин открывая заседание.

По словам главы думского комитета по регламенту Ольги Савастьяновой, в зале заседаний присутствует 422 депутата (из 446 избранных).

Ранее руководство Госдумы заявляло о необходимости борьбы с прогулами депутатов. В ноябре 2016 года в регламент Госдумы была внесена поправка, в соответствии с которой за каждое пропущенное пленарное заседание прогульщик должен штрафоваться на одну шестую часть зарплаты (примерно 60 тыс. руб.)

В мае 2017 года Володин заявил РБК, что в Госдуме наладили дисциплину и заседания начали посещать 97% депутатов.