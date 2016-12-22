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Лавров жестко ограничил рамки полномочий миротворцев в Донбассе
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Лавров жестко ограничил рамки полномочий миротворцев в Донбассе
Украинский кризис, 03:02
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Лавров жестко ограничил рамки полномочий миротворцев в Донбассе
После встречи в госсекретарем США Рексом Тиллерсоном глава МИД России Сергей Лавров пояснил суть предложений Москвы о размещении миротворцев в Донбассе. По его словам, они должны заниматься только охраной миссии ОБСЕ
Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил суть предложений Москвы по размещению миротворцев ООН в Донбассе. По словам министра, они должны заниматься только охраной миссии ОБСЕ.

«Наше предложение очень четкое: миротворцы будут только охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и только при выполнении наблюдателями функций, вытекающих из Минских договоренностей» — сказал Лавров после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

​«Любое другое предназначение миротворческой миссии будет означать перечеркивание этих договоренностей, к этому, собственно, украинская сторона, по-моему, и стремится», — добавил министр.

По словам Лаврова, тема размещения миротворцев в восточных районах Украины на его встрече с Тиллерсоном не обсуждалась.

Миротворцы раздора: кому выгодна миссия ООН в Донбассе
Политика

Вопрос о приглашении в Донбасс миротворческой миссии ООН президент Украины Петр Порошенко поднял в феврале 2015 года, после того, как украинские войска после месячных боев оставили Дебальцево. Он уточнил тогда, что вопрос о приглашении миротворческой миссии ООН уже «проработан правительством, был привлечен МИД». Украинский лидер подчеркнул, что «наилучший для нас формат — это полицейская миссия Евросоюза». Миротворцев, которые будут действовать в соответствии с мандатом Совбеза ООН, Порошенко назвал тогда, «наиболее эффективным и наиболее оптимальным гарантом безопасности в сложившейся ситуации». Тогда же эту идею одобрил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Против этого предложения выступили тогда постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Через несколько дней стало известно, что главы МИД России, Германии и Франции в ходе совещания в формате «нормандской четверки» также не поддержали это предложение.

13 марта 2015 года Украина официально обратилась в ООН с просьбой об отправке в Донбасс миротворческого контингента. 25 апреля Лавров заявил, что не видит оснований для ввода миротворцев в Донбасс. Министр назвал тогда требование Порошенко «попытками снять с себя ответственность за подпись на Минском соглашении». Он подчеркнул, что подобные действия должны быть основаны на дополнительных соглашениях, для которых необходимо согласие всех сторон, в частности, повстанцев. А от контакта с ними Порошенко, по словам Лаврова, уклоняется.

5 сентября 2017 года президент Владимир Путин во время визита в Китай на саммит БРИКС неожиданно заявил, что поддерживает идею ввода миротворцев в Донбасс. «Наличие миротворцев, даже можно сказать — не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого», — сказал он тогда и ​подчеркнул, что миротворцы должна располагаться по линии соприкосновения сторон.

МИД Украины обвинил Путина попытке «исказить саму идею и цели» миротворческой операции. 7 сентября выступая в Верховной раде Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории ДНР и ЛНР, а также на границе с Россией. На следующий день Лавров отверг это предложение и заявил, что министр Сергей Лавров заявил, что требование Киева разместить миротворцев ООН на границе между Украиной и Россией противоречит минским соглашениям.

11 сентября после телефонного разговора Ангелы Меркель с Путиным Кремль заявил, что Москва согласна на размещение миротворцев не только на линии разграничения, но и по всей территории ЛНР и ДНР. Однако и там были обозначены рамки полномочий миротворцев: охрана сотрудников ОБСЕ.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Донбасс , Сергей Лавров , миротворцы ООН
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