Глава МИДа рассказал о прошедшей «без политизации» встрече с Тиллерсоном

Встреча с Рексом Тиллерсоном, длившаяся более часа, прошла в деловом ключе, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Обе стороны не пытались как-либо политизировать отношения между двумя странами, уточнил Лавров

Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

После переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что встреча прошла в деловом ключе, без «попыток политизировать» отношения между двумя странами.

«Повестка дня насыщенная, и разговор сегодня был деловой, без каких-либо попыток политизировать наши отношения. И основывались мы — я почувствовал, что Тиллерсон тоже — на необходимости быть прагматиками и искать пути, которые будут в разных ситуациях в двусторонних отношениях помогать находить решения конфликтов», — сказал Лавров (цитата по РИА Новости).

Министр также заявил, что отношения между Россией и США надо исправлять. «Ясно, что нам нужно эти отношения исправлять. Не мы начинали спираль не очень позитивных взаимных действий, и мы заинтересованы в том, чтобы возвращаться к нормальному состоянию наших двусторонних связей», — пояснил Лавров.

Он также рассказал, что заместители глав внешнеполитических ведомств России и США Сергей Рябков и Томас Шеннон продолжат контакты по нормализации двусторонних отношений. «Мы констатировали, что совсем недавно наши заместители Шеннон и Рябков провели в Хельсинки подробную встречу, где инвентаризировали состояние двусторонних отношений. Договорились, в частности, сохранить механизм этих регулярных контактов», — сказал Лавров.

Говоря о ядерной проблеме КНДР, Лавров заявил, что Москва призывает Вашингтон не осуждать и угрожать Пхеньяну, а побуждать его к диалогу. «Если просто осуждать и угрожать, то мы, наверное, будем антагонизировать те страны, на которые хотим оказать влияние, — сказал министр.