За выдуманного преемника Путина согласились проголосовать 18% россиян

Только 18% россиян готовы проголосовать за неизвестного кандидата в президенты при условии, что его поддерживает Владимир Путин, выяснил в ходе эксперимента «Левада-центр». Большее число опрошенных не поддались на эту уловку

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В ходе эксперимента «Левада-центра» 18% россиян заявили о готовности проголосовать на президентских выборах за выдуманного кандидата Андрея Семенова, когда им сообщили, что его поддерживает Владимир Путин. Об этом, со ссылкой на результаты исследования «Левада-центра», сообщает газета «Ведомости».

Причем 15% опрошенных были готовы поддержать этого кандидата даже несмотря на то, что ничего о нем не слышали, пишет издание.

Как пояснила социолог «Левада-центра» Карина Пипия, две трети россиян показали устойчивость к «давлению большинства». ​«Эксперимент проводился для понимания того, насколько авторитет действующего президента распространяется на сферу электоральных установок россиян», — пояснила она. «Две трети россиян, не готовых проголосовать за этого кандидата, устойчивы к давлению большинства, и коллективные представления не оказывают существенного влияния на их мнение», — добавила собеседник издания.

В ходе реального опроса, который прошел в августе, выяснилось, что за Путина готовы были голосовать 48% от всех опрошенных и 60% — от намеренных участвовать в выборах президента в 2018 году. При этом рейтинг лидера КПРФ Геннадия Зюганова составил 3%, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского и основателя ФБК Алексея Навального как президентов России готовы были отдать свои голоса по 2% опрошенных.

Значительно выросло число тех, кто хотел бы видеть Владимира Путина на посту президента и после 2018 года: пять лет назад так ответили 34% респондентов, в августе 2017 года — более двух третей опрошенных.