В Польше насчитали почти 1 млн работающих в стране украинцев

Количество украинцев, работающих в Польше, достигло почти миллиона человек, заявили в министерстве семьи, труда и социальной политики Польши. Точное число власти назвать не могут

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше, по приблизительным данным, работают около 900 тыс. украинцев, при этом точное число гастарбайтеров с востока назвать сложно. Об этом заявила заместитель директора Департамента рынка труда в министерстве семьи, труда и социальной политики Польши Магдалена Свеклей, сообщает «Радио Польша».

Всего по ее словам, власти зарегистрировали более 1 миллиона 200 тысяч заявлений о намерении трудоустроить иностранцев, большинство из этих заявлений касаются граждан Украины.

«Чаще всего украинцы работают в строительной сфере, в сфере промышленной переработки, в сельском хозяйстве, в сферах питания, транспорта и торговли. Часто они работают на простых должностях, однако, в последнее время прибывает все больше украинцев высокой квалификации», — отметила чиновница.

Многие из них работают в Польше временно, например, по полгода, уточнила Свеклей. По информации Управления социального страхования, в конце 2016 года в Польше на постоянной основе работали 300 тысяч иностранцев.

Ранее в июле сотрудник международного отдела Общепольского объединения профессиональных союзов (OPZZ) Петр Островский рассказал радиостанции, что в Польше будет создан профсоюз украинцев, который должет дать гарантии соблюдения работодателями минимальных стандартов трудоустройства, принятых в Польше.

По его словам, иностранцы не знают об обязательных в Польше процедурах, поэтому их легко обмануть. Украинцы часто работают без договора, наивно полагая, уточнил Островский, что если Польша является членом ЕС, то работодатель их не обманет и заплатит обещанные деньги. Он оценил количество украинских рабочих в стране в 800 тысяч человек, они заняты, в основном, уборкой, уходом за больными и пожилыми людьми, работами в аграрном и строительном секторе.