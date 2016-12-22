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Путин обсудит «созидательное разрушение» на встрече с клубом «Валдай»
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Путин обсудит «созидательное разрушение» на встрече с клубом «Валдай»
Политика, 08:00
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Путин обсудит «созидательное разрушение» на встрече с клубом «Валдай»
Последнее перед выборами президента заседание клуба «Валдай» будет посвящено теме «созидательного разрушения», выяснил РБК. На мероприятие, которое пройдет во второй половине октября, традиционно приедет Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Очередное заседание «Валдайского клуба» состоится в Сочи с 16 по 19 октября. Об этом РБК рассказал председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Это будет последнее перед выборами президента 2018 года заседание клуба. Мероприятие традиционно посетит и выступит на нем Владимир Путин, подтвердил РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. О дате поездки президента будет сообщено дополнительно, сказал он. Обычно Путин встречается с членами «Валдайского клуба» в последний день заседания.

В этом году главная тема встречи — «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?», уточнил Быстрицкий в беседе с РБК.

В современном мире очень много разного рода конфликтов — холодных и горячих, продолжительных и не очень, говорит он. «Мы видим, что мир меняется, экономика меняется. Но возникает ли после конфликтов что-то новое, разрушается ли старое? Одна из главных проблем заключается в том, что после холодной войны не появилось нового устойчивого мирового порядка», — считает Быстрицкий. Возможно ли возникновение нового мирового порядка из сегодняшних конфликтов, как раз и предстоит обсудить участникам клуба, добавляет он.

В этом году на заседание «Валдайского клуба» приглашены экс-президент Афганистана Хамид Карзай, экономист, первый президент Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали (Франция), бывший федеральный канцлер Австрии, замдиректора Центра по исследованиям управления киберпространством университета Фудань Вольфганг Шюссель, исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо (Буркина Фасо), специальный советник Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини Натали Точчи (Италия), профессор Джорджтаунского университета в Катаре Анатоль Ливен (Великобритания), президент Центра национальных интересов США Дмитрий Саймс, завкафедрой исследований технологий и этики Йельского университета Уильям Уолфорт (США), драматург Уенделл Уоллак (Нигерия).

Всего приглашения получили около 130 человек, порядка 40 из них — представители России, уточнил Быстрицкий. Ряд российских приглашенных традиционно выступят перед участниками и ответят на их вопросы. В частности, по словам Быстрицкого, приглашение выступить перед участниками клуба было направлено главе Сбербанка Герману Грефу. Собеседник, знакомый с подготовкой мероприятия, сказал РБК, что на заседание клуба приглашен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Также приглашение выступить получил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сказал РБК источник в его окружении.

Володин уже выступал на заседании клуба в качестве первого замглавы кремлевской администрации в 2014 году, после присоединения Крыма. Тогда он говорил, что россияне воспринимают атаки на Путина как атаку на страну и лично на себя, а также заявил о безальтернативности нынешнего президента. «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России», — сказал тогда чиновник Кремля.

В разное время заседания клуба «Валдай» посещали глава администрации президента Сергей Иванов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В этом году организаторы мероприятия впервые вручат премию клуба «За значительный вклад в понимание и объяснение трендов, происходящих в мировой политике», рассказал РБК Андрей Быстрицкий. «Де-факто это премия за вклад в развитие политической мысли. Будет три номинанта и один победитель, скорее всего, из числа участников клуба», — заявил он.

Также «Валдайский клуб» презентует первые результаты совместного со ВЦИОМом проекта «Индекс готовности к будущему», добавил Быстрицкий. Речь идет об анализе готовности стран к будущему, пока что исследование касается только государств, которые входят в G20, рассказывал он ранее.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Первая конференция состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай, отсюда и название площадки. Целью клуба названо «содействие диалогу российской и международной интеллектуальной элиты и независимый, объективный научный анализ политических, экономических и социальных событий в России и мире». Ежегодно с момента основания «Валдайского клуба» с его участниками встречается Владимир Путин.

​​​​​Тот факт, что нынешнее заседание «Валдайского клуба» будет последним перед выборами президента, не означает, что Путин выступит с программными внешнеполитическими заявлениями, считает политолог Алексей Макаркин. «Я не сомневаюсь, что президент будет баллотироваться на новый срок, но не уверен, что прозвучат крупные программные заявления. Это (встреча с участниками клуба «Валдай». — РБК) изначально такой формат, когда зарубежные гости общаются с Путиным, но получают только небольшие локальные эксклюзивы», — говорит он. К тому же вопрос, насколько вообще Россия определилась с долгосрочным внешнеполитическим планированием. «Скорее, в последние годы можно говорить о реактивной политике. Поэтому, я думаю, участники клуба услышат только небольшие сигналы (касающиеся дальнейшей внешнеполитической повестки Москвы. — РБК)», — резюмирует эксперт.

Что касается непосредственно темы нынешнего заседания, то она, по мнению Макаркина, актуальна: «Мир меняется. Победа Трампа, Brexit, происходящее в Сирии, на Украине — это все события, которые казались невозможными в 2010–2012 годах», — говорит он. Кто, например, мог представить, что Россия присоединит Крым или что Великобритании выйдет из ЕС, рассуждает эксперт. «В целом за последние десятилетия правила игры неоднократно менялись, также менялась архитектура мироустройства, подходы к отдельным государствам». В 1999 году НАТО проводила операцию против Югославии, а сегодня Сербия — кандидат на вступление в ЕС, приводит пример Макаркин. «Все это требует серьезного профессионального анализа, и это вполне подходящая тема для обсуждения «Валдайским клубом», — считает эксперт.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Владимир Путин , Герман Греф , Сергей Иванов , Сергей Лавров , Дмитрий Песков , Вячеслав Володин , Сергей Шойгу ...
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