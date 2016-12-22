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Чиновники придумали способ «за копейки» спасти «Зарядье» от вытаптывания
Политика, 13:27
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Чиновники придумали способ «за копейки» спасти «Зарядье» от вытаптывания
В новом парке «Зарядье» скорректируют сеть дорожек, чтобы спасти растения от вытаптывания, рассказал источник РБК. Стоимость восстановления ранее поврежденных элементов парка не превысит нескольких сотен тысяч рублей
Парк «Зарядье» в Москве (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Скорректировать границы

В «Зарядье» скорректируют сеть дорожек, чтобы посетители не вытаптывали растения, рассказал РБК источник, близкий к администрации парка. «Где-то нужно замостить дорожки, засыпать гравием. Это косметические вещи и стоят копейки», — сказал собеседник РБК. По его словам, в первые дни посещений была вытоптана «ничтожная часть» зеленых насаждений и произошло это потому, что «посетители, поднимаясь на холм, смотрели на открывающиеся виды, а не под ноги».

В «Зарядье» нужно скорректировать границы дорожек в тундровой зоне, подтвердил архитектор Тимур Башкаев, проектировавший интерьеры «Медиацентра» и «Заповедного посольства» в парке. «В этом месте популярная видовая точка, а растения небольшие. Люди фотографируются и не замечают их. Не думаю, что кто-то специально ходил и вырывал растения», — сказал Башкаев.

Повреждения на куполе «Медиацентра» также несерьезные, утверждает проектировщик. «Там проклеенное стекло триплекс. Оно просто трескается, и все. Это обычная история, трещина не травмоопасна», — пояснил архитектор.

По словам Башкаева, реальная сумма ущерба, нанесенного парку в первые дни посещений, — это «мизерные цифры, не сопоставимые со стоимостью проекта». Итоговая стоимость парка превысила 14 млрд руб. Источник РБК оценил стоимость восстановления поврежденных элементов в сотни тысяч рублей.

Эмоциональная позиция

Парк «Зарядье» возле Кремля открылся в день города, 9 сентября. За первые три дня его работы были вырваны и вытоптаны 10 тыс. растений, разбит стеклянный купол «Медиацентра» и повреждено световое окно, заявил 13 сентября начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов призвал ограничить проход по зеленым зонам и ввести еженедельный санитарный день, чтобы «пресечь акты вандализма». Но пресс-секретарь парка Карина Горобец вскоре сказала, что сообщения о хищениях растений посетителями это «домыслы». 15 сентября в пресс-службе «Зарядья» заявили РБК, что «берут паузу в комментариях», поскольку «все усилия сотрудников парка направлены на восстановление его ландшафта».

Источник РБК назвал заявления сотрудников парка «эмоциональной позицией людей, которые восприняли ситуацию близко к сердцу». «На самом деле это абсолютно раздутая тема. Есть проблемная зона, на которую нужно обратить внимание. Но это не значит, что в парк приходят орды гуннов и выносят, вытаптывают там все. Это просто смешно», — заявил собеседник РБК.

В «Зарядье» остались работы, которые нужно доделать, — в некоторых местах продлить лестницу, вместо газонной травы посадить другие растения, возможно, изменить оттенок моста в зоне «Прибрежный лес». Стоимость оставшихся работ может составить несколько миллионов рублей, заключил источник.

Восстановительные работы в парке «Зарядье» (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В пресс-службе «Зарядья» на вопросы РБК о стоимости ущерба и возможных изменениях сети дорожек ответили, что занимаются «сбором данных».

Парк с ошибками

Парк «Зарядье» обречен на то, чтобы его вытаптывали, заявил РБК экс-глава НИИПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко. «Есть масса планировочных приемов, которые предотвращают массовое вытаптывание растений. Но в «Зарядье» их не применили. Например, можно было бы приподнять зеленые участки, вкрапленные в мощение», — заявил Ткаченко. Кроме того, газон должен приживаться в течение сезона, а его раскатали в парке «накануне», сказал архитектор.

Ранее ландшафтные дизайнеры рассказали РБК, что причиной гибели части зеленых насаждений в «Зарядье» могли стать ошибки в проектировании парка и слишком поздняя высадка растений. При этом сотрудники ФГУП «Охрана» — структуры Росгвардии, которая обеспечивает безопасность в парке, не зафиксировали нарушений правопорядка.

Парк «Зарядье» на месте снесенной гостиницы «Россия» был разбит по предложению президента России Владимира Путина, который в 2012 году посетил площадку вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Генподрядчиком проекта выступило АО «Мосинжпроект». Конкурс на архитектурную концепцию выиграл международный консорциум во главе с нью-йоркским бюро Diller Scofidio + Renfro. Изначально расходы на строительство парка в 2014–2016 годах должны были составить 5 млрд руб. В итоге стоимость «Зарядья» достигла 14 млрд руб.

Автор: София Сарджвеладзе.
Теги: парки , «Зарядье»
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