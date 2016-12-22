Путин вышел на сцену Koktebel Jazz Party в Крыму

Президент России Владимир Путин посетил международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Уже 15 лет — с 2003 года, по-моему, проходит такой замечательный фестиваль. В целом за это время здесь побывало 150 ведущих коллективов мира, и в этом году приехало десять замечательных коллективов, десять музыкальных джазовых коллективов, наших друзей», — сказал президент и добавил: «Музыка — это такой язык, это и есть эсперанто, международный язык, который не требует перевода, он объединяет людей».
Как сообщает «Интерфакс», визит Путина стал неожиданностью для зрителей. Уже во время концерта им объявили, что фестиваль посетил новый гость и большой любитель музыки, но «прежде всего президент России». Путин вышел на сцену и поприветствовал гостей и организаторов мероприятия.
Среди композиций, исполненных в присутствии президента, были импровизации на темы песен «Московские окна» и Blueberry Hill. Первую он сам недавно наиграл на рояле, когда был в Пекине в резиденции председателя КНР Си Цзиньпина, а вторую как-то спел на благотворительном концерте.
Ранее в воскресенье Путин посетил молодежный лагерь «Таврида» в Крыму, куда приехал с опозданием на семь с половиной часов. Его общение с участниками смены «Творческая команда страны» должно было начаться в 11:00, однако без объяснения причин было перенесено на 18:00. Тем не менее и в это время президента еще не было, он прибыл в «Тавриду» лишь около 18:30 вечера.
Все это время Путина ожидали не только журналисты и участники лагеря, но и первый замглавы его администрации Сергей Кириенко.
Трехдневная поездка президента в Крым началась в пятницу, 18 августа. В сопровождении премьер-министра Дмитрия Медведева он совершил рабочую поездку в Севастополь. Сперва оба посетили новую школу в Казачьей бухте города, потом возложили венки к историко-мемориальному комплексу «35-я береговая батарея», посвященному малоизвестным страницам обороны Севастополя от немецких войск 1941–1942 годов. Там Путин обнялся с лидером «Ночных волков» Александром Залдастановым (Хирург), а немецкие гости байк-шоу подарили президенту картину под названием «Братское рукопожатие Германии и России».
На встречу с деятелями культуры и науки Крыма и Севастополя Путин и Медведев тоже приехали вместе, но беседу поддерживал только президент.
Путин также посетил национальный заповедник «Херсонес», на территории которого находятся развалины одноименного античного и средневекового греческого города (Корсунь в русских летописях), и предложил создать там «русскую, российскую Мекку», так как это символ и основа русской государственности.