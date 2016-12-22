Путин вышел на сцену Koktebel Jazz Party в Крыму

Владимир Путин в воскресенье, 20 августа, посетил джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, появившись там во время концерта неожиданно для публики. Он был представлен как большой любитель музыки, но «прежде всего президент России»

Владимир Путин и музыкант-саксофонист Сергей Головня (на заднем плане) (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин посетил международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уже 15 лет — с 2003 года, по-моему, проходит такой замечательный фестиваль. В целом за это время здесь побывало 150 ведущих коллективов мира, и в этом году приехало десять замечательных коллективов, десять музыкальных джазовых коллективов, наших друзей», — сказал президент и добавил: «Музыка — это такой язык, это и есть эсперанто, международный язык, который не требует перевода, он объединяет людей».

Видео: kremlin.ru

Как сообщает «Интерфакс», визит Путина стал неожиданностью для зрителей. Уже во время концерта им объявили, что ​фестиваль посетил новый гость и большой любитель музыки, но «прежде всего президент России». Путин вышел на сцену и поприветствовал гостей и организаторов мероприятия.

Среди композиций, исполненных в присутствии президента, были импровизации на темы песен «Московские окна» и Blueberry Hill. Первую он сам недавно наиграл на рояле, когда был в Пекине в резиденции председателя КНР Си Цзиньпина, а вторую как-то спел на благотворительном концерте.

Ранее в воскресенье Путин посетил молодежный лагерь «Таврида» в Крыму, куда приехал с опозданием на семь с половиной часов. Его общение с участниками смены «Творческая команда страны» должно было начаться в 11:00, однако без объяснения причин было перенесено на 18:00. Тем не менее и в это время президента еще не было, он прибыл в «Тавриду» лишь около 18:30 вечера.



Все это время Путина ожидали не только журналисты и участники лагеря, но и первый замглавы его администрации Сергей Кириенко.

Трехдневная поездка президента в Крым началась в пятницу, 18 августа. В сопровождении премьер-министра Дмитрия Медведева он совершил рабочую поездку в Севастополь. Сперва оба посетили новую школу в Казачьей бухте города, потом возложили венки к историко-мемориальному комплексу «35-я береговая батарея», посвященному малоизвестным страницам обороны Севастополя от немецких войск 1941–1942 годов. Там Путин обнялся с лидером «Ночных волков» Александром Залдастановым (Хирург), а немецкие гости байк-шоу подарили президенту картину под названием «Братское рукопожатие Германии и России».

На встречу с деятелями культуры и науки Крыма и Севастополя Путин и Медведев тоже приехали вместе, но беседу поддерживал только президент.

Путин также посетил национальный заповедник «Херсонес», на территории которого находятся развалины одноименного античного и средневекового греческого города (Корсунь в русских летописях), и предложил создать там «русскую, российскую Мекку», так как это символ и основа русской государственности.