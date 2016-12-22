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На центральном вокзале Брюсселя застрелили мужчину после взрыва
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На центральном вокзале Брюсселя застрелили мужчину после взрыва
Политика, 22:40
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На центральном вокзале Брюсселя застрелили мужчину после взрыва
На центральном вокзале Брюсселя произошел взрыв. Полиция застрелила человека, который, по предварительным данным, был в поясе смертника. Правоохранители сообщают, что держат ситуацию под контролем
Фото: страница Rémy Bonnaffé‏ в twitter

На центральном вокзале Брюсселя и центральной площади города Гран-плас полиция эвакуировала людей после небольшого взрыва. Об этом сообщает издание VRT deredactie.

Очевидцы происшествия в комментарии изданию рассказали, что сначала раздался громкий взрыв, потом следом послышался второй. Полиция и военнослужащие были на месте и сразу приступили к эвакуации граждан.

Полиция Брюсселя в своем Twitter отметила, что на центральном вокзале «произошел инцидент с участием частного лица».

«Ситуация под контролем», — заверили правоохранители.

Мужчина, который привел в действие взрывное устройство, был сразу же нейтрализован военнослужащими, которые в то время находились в здании вокзала, уточнил пресс-секретарь полиции в разговоре с VRT deredactie​. В неизвестного мужчину выстрелили из табельного оружия, его личность устанавливается.

Эту же информацию подтверждают в Министерстве иностранных дел Бельгии:

По данным источников HLN, на вокзале взорвалась тележка. Очевидцы отметили, что нападавший выкрикнул «Аллах Акбар» перед взрывом.

На центральных станциях городского метро приостановлено движение. Поезда проезжают их без остановки, уточняет телеканал RTBF. Также власти приняли решение временно остановить движение наземного общественного транспорта в центре, их линии д​вижения были переведены подальше от оцепленной территории.

Как рассказали телеканалу в экстренных службах Брюсселя, взрыв произошел около касс вокзала. Он был небольшой мощности.

Официальный представитель прокуратуры Брюсселя заявил агентству «РИА Новости», что инцидент, который произошел на центральном вокзале города, пока рано квалифицировать как теракт.

«Мы пока не знаем, идет ли речь о терроризме, слишком рано об этом говорить», — сказала собеседник агентства.

В результате происшествия никто, кроме организатора взрыва, не пострадал, ​уточнили в прокуратуре.

Автор: Анна Трунина
Теги: Брюссель , взрыв , атака , Бельгия
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