Международная коалиция сбила сирийский дрон

Сирийский беспилотник был сбит силами международной коалиции в районе Ат-Танф. Согласно заявлению коалиции, дрон нес на себе боевой заряд, «представлял опасность» и «демонстрировал враждебные намерения»

Дрон ​ Shahed 129. Февраль 2016 года (Фото: Ebrahim Noroozi / AP)

Американский истребитель F-15E сбил беспилотник сирийской армии в районе населенного пункта Ат-Танф на границе Сирии и Ирака, сообщает Reuters со ссылкой на заявление международной коалиции.

Ранее о том, что войска международной коалиции сбили беспилотник сирийских войск, сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным телеканала, беспилотный летательный аппарат иранского производства Shahed 129 был сбит за пределами 55-километровой зоны безопасности. По словам собеседника телеканала, беспилотник был уничтожен, «потому что представлял угрозу».

О том, что сирийский беспилотник был сбит силами международной коалиции в Сирии, также сообщил телеканал Sky News Arabia. По данным телеканала, беспилотник нес на себе боевой заряд, который не взорвался.

Накануне, 19 июня, Минобороны России заявило, что приостанавливает сотрудничество с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над республикой из-за того, что коалиция США 18 июня сбила истребитель правительственной армии Сирии в районе города Ракки.

Это был первый случай, когда силы коалиции сбили самолет ВВС Сирии. Российское военное ведомство также заявило, что беспилотники и самолеты коалиции, которые действуют в Сирии западнее Евфрата, будут сопровождаться силами ПВО России.

Населенный пункт Ат-Танф расположен на юге Сирии. Это уже третий инцидент в Ат-Танфе: 18 мая ВВС США нанесли удар по колонне проправительственных ополченцев в этом районе, а 8 июня международная коалиция во главе с США сбила здесь другой сирийский дрон. По заявлению коалиции, он был сбит после того, как открыл огонь по ее позициям.

Международная коалиция, возглавляемая США, проводит операцию в Сирии и Ираке против террористов из «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) с сентября 2014 года. В Сирии и Ираке действуют силы Великобритании, Германии, США, Франции, Марокко, Турции, Иракского Курдистана и ОАЭ.



Иранский беспилотник Shahed 129 был создан в 2012 году. Он может нести бомбы и ракеты и способен находиться в воздухе до 24 часов.