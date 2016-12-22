Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,91 59,26 EUR Нал. 66,82 66,05 USD Бирж. 59,61 +1,17 EUR Бирж. 66,28 +1,10 USD ЦБ. 58,58 +0,62 EUR ЦБ. 65,32 +0,46 EUR/USD 1,11 -0,00 ММВБ 1855,71 +0,32% РТС 980,38 -1,80% Brent 45,80 -2,16% DJIA 21513,83 -0,07% Nasdaq 6215,31 -0,38% FTSE 7472,71 -0,68%
Международная коалиция сбила сирийский дрон
Лента новостей
Хирург назвал себя «гонцом генералиссимуса» в ответ на новые санкции США 18:47, Политика Министр экономики Крыма ответил на введенные против него санкции США 18:35, Политика Украина призвала США ввести санкции против участников «Северного потока» 18:21, Политика МЧС привлекло беспилотники к поиску пропавших на Ладожском озере детей 18:15, Общество «Наполи» включил в список летних трансферов игрока сборной России 18:03, Спорт Владимир Путин встретится с детьми в «Артеке» 18:02, Политика «Татнефть» потребовала передать ей за долги особняк посольства Украины 18:02, Бизнес В Сбербанке рассказали о новом виде хищений из банкоматов 17:59, Финансы Международная коалиция сбила сирийский дрон 17:51, Политика Сбербанк осенью пообещал перевозить беспилотниками по 50 кг наличных 17:49, Бизнес Строительство магистрали стоимостью свыше 1 трлн руб. отложат на 2035 год 17:46, Общество Фильм Оливера Стоуна о Путине москвичи посмотрели хуже фильма Соловьева 17:35, Технологии и медиа США ввели санкции против главы ЧВК «Вагнер» и структур Пригожина 17:35, Политика Глава ВТБ рассказал о недоверии к биткоину 17:35, Финансы Стагнация доходности: где в июне найти самый выгодный валютный депозит 17:30, Деньги Россияне смогут жаловаться прокурору через портал госуслуг 17:26, Общество Глава «Черкизово» — РБК: Потребление мяса в России на очень низком уровне 17:22, Интервью Федор Смолов ответил на сравнения с Криштиану Роналду 17:18, Спорт Глава МВД взял на личный контроль расследование ДТП с «пьяным» ребенком 17:07, Общество Членов движения Misanthropic Division приговорили к тюремным срокам 16:59, Общество В «Роснефти» назвали преступлением подделку отказа от иска к «Системе» 16:39, Бизнес Израиль начал строить первое за 25 лет поселение на Западном берегу 16:38, Политика Рош локализовала выпуск упаковок тест-полосок Акку-Чек Перформа в РФ 16:33, Пресс-релизы «Дождь» узнал о заступничестве чиновников за Серебренникова перед Путиным 16:33, Общество Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Томском 16:30, Общество Лавров прокомментировал «план Тиллерсона» по России 16:24, Политика Fox сообщил об опасном сближении самолетов России и США над Балтикой 16:22, Политика Россия спишет Киргизии $240 млн долга 16:19, Политика
Международная коалиция сбила сирийский дрон
Политика, 17:51
0
Международная коалиция сбила сирийский дрон
Сирийский беспилотник был сбит силами международной коалиции в районе Ат-Танф. Согласно заявлению коалиции, дрон нес на себе боевой заряд, «представлял опасность» и «демонстрировал враждебные намерения»
Дрон ​ Shahed 129. Февраль 2016 года (Фото: Ebrahim Noroozi / AP)

Американский истребитель F-15E сбил беспилотник сирийской армии в районе населенного пункта Ат-Танф на границе Сирии и Ирака, сообщает Reuters со ссылкой на заявление международной коалиции.

Ранее о том, что войска международной коалиции сбили беспилотник сирийских войск, сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным телеканала, беспилотный летательный аппарат иранского производства Shahed 129 был сбит за пределами 55-километровой зоны безопасности. По словам собеседника телеканала, беспилотник был уничтожен, «потому что представлял угрозу».

О том, что сирийский беспилотник был сбит силами международной коалиции в Сирии, также сообщил телеканал Sky News Arabia. По данным телеканала, беспилотник нес на себе боевой заряд, который не взорвался.

Накануне, 19 июня, Минобороны России заявило, что приостанавливает сотрудничество с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над республикой из-за того, что коалиция США 18 июня сбила истребитель правительственной армии Сирии в районе города Ракки.

Чем опасно прекращение сотрудничества США и России в сирийском небе
Политика

Это был первый случай, когда силы коалиции сбили самолет ВВС Сирии. Российское военное ведомство также заявило, что беспилотники и самолеты коалиции, которые действуют в Сирии западнее Евфрата, будут сопровождаться силами ПВО России.

Населенный пункт Ат-Танф расположен на юге Сирии. Это уже третий инцидент в Ат-Танфе: 18 мая ВВС США нанесли удар по колонне проправительственных ополченцев в этом районе, а 8 июня международная коалиция во главе с США сбила здесь другой сирийский дрон. По заявлению коалиции, он был сбит после того, как открыл огонь по ее позициям.

Международная коалиция, возглавляемая США, проводит операцию в Сирии и Ираке против террористов из «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) с сентября 2014 года. В Сирии и Ираке действуют силы Великобритании, Германии, США, Франции, Марокко, Турции, Иракского Курдистана и ОАЭ.

Иранский беспилотник Shahed 129 был создан в 2012 году. Он может нести бомбы и ракеты и способен находиться в воздухе до 24 часов.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Сирия , беспилотник , международная коалиция
Главное
США ввели санкции против главы ЧВК «Вагнер» и структур Пригожина Политика
Материалы по теме
Минобороны будет считать самолеты США над Сирией «воздушными целями» Политика
Сирия обвинила международную коалицию в гибели 12 человек при авиаударе Политика
Сирия обвинила коалицию США в гибели 14 мирных жителей в авиаударе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку