Fox сообщил об опасном сближении самолетов России и США над Балтикой

Истребитель Су-27 подлетел к разведывательному самолету США на расстояние полутора метров. Американцы назвали такое сближение опасным

Истребитель Су-27 (Фото: Павел Головкин / AP)

Российский истребитель Су-27 пролетел в пяти футах (около 1,5 м) от разведывательного самолета ВВС США над Балтийским морем. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на двух неназванных военных. По информации телеканала, инцидент произошел в понедельник, 19 июня.

Истребитель «стремительно» сблизился с американским Boeing RC-135. Су-27 был вооружен ракетами, сообщили источники телеканала. Когда российский истребитель шел на сближение с американским самолетом, он совершал «провокационные» маневры. Его полет собеседники телеканала охарактеризовали как «беспорядочный».

По данным телеканала, со 2 июня над Балтийском морем зафиксировано 35 случаев «взаимодействия» между российскими и американскими самолетами и кораблями, но новый случай примечателен тем, что военные США сочли сближение опасным.

В июне Россия и страны НАТО сообщили о нескольких случаев сближения своих военных самолетов. Министерство обороны Литвы 19 июня проинформировало, что за неделю с 12 по 18 июня истребители страны девять раз взлетали на сопровождение 32 российских самолетов. До этого, 15 июня, Минобороны России сообщало о сопровождении российских ракетоносцев истребителями Дании и Швеции. Российский Су-27 также перехватил 6 июня бомбардировщик B-52 ВВС США.

С 1 по 16 июня в Балтийском море проходили ежегодные учения НАТО BALTOPS, в которых приняли участие военные из 14 стран: Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Великобритании и США, — а также двух партнеров НАТО, Финляндии и Швеции.